“Estoy como demacrada”: Epa Colombia reveló cómo le ha ido con su embarazo

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, no cabe de la dicha con su embarazo. En las últimas horas contó a sus más de 5,2 millones de seguidores en redes sociales los cambios físicos que ha tenido en su cuerpo. Lo hizo con una sonrisa y expresando la emoción que le está dejando esta experiencia.

En una historia en Instagram, la productora de contenido respondió a los que se interesan en su salud, pero también en la de su bebé, cómo avanza el embarazo. Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, no solo explicó los cambios en su cuerpo, sino que los enseñó ante la cámara de su celular.

Dejó ver, entre otras cosas, que algunos productos faciales a los que acudió en el pasado perdieron su efecto.

En un principio, Karol Samantha fue la mejor amiga de Epa Colombia. | Foto: Instagram: @karol_samantha_177

“¿Qué cambios he tenido físicamente? Físicamente, todos los productos de la cara se me reabsorbieron, o sea, el producto de acá se me reabsorbió (en las mejillas), el mentón se me reabsorbió, solo me queda el implante. Los senos me han crecido demasiado, las venas se me brotaron todas, los pitones se me pusieron negros. Ya le muestro amiga”.

Luego de quitarse un saco a cuadros, para quedarse en sostén y mostrar a sus seguidores los cambios en los senos, Epa Colombia también manifestó que ya se le está viendo la “barriguita” producto del embarazo. Sin embargo, afirmó que ha adelgazado y que luce demacrada.

“Las t*tas me crecieron el doble, tengo todas las venas salidas, amiga. Mire. Mi barriguita, pues, ya se ve un poquito, ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Me salió una línea que siempre sale acá (en el abdomen). Me está saliendo como carnita (risita). No, me he enflacado, como te digo, estoy como descachalandrada, como demacrada”, agregó la también empresaria de keratinas.

La publicación de Epa Colombia generó comentarios divididos en cuentas en Instagram como Rechismes, dedicadas a rastrear la vida de los famosos. Mientras algunos seguidores expresaron su apoyo a Epa Colombia, otros la criticaron por optar por un costoso proceso de inseminación artificial en lugar de adoptar a alguien que lo necesite.

Donador de esperma a Epa Colombia cuando era niño. | Foto: Foto: Instagram @epa_colombia

“Esa gente que dice que pobre y demás, deberían callarse el hocico, ese bebé va estar mucho mejor que el de muchos de ustedes, que ni deseados fueron, y andan por ahí todos mocositos y mal vestidos”, dijo una fanática de Epa Colombia.

Así mismo, hubo quien afirmó: “Siempre es preferible una persona así toda desparpajada, y no una achapada. Con todo y sus locuras, está chica es frentera y cuenta sus cosas como las vive”.

Las críticas a Epa Colombia

Las críticas de algunos contra Epa Colombia obedecen a que desistió de adoptar o de encontrar un hombre para concebir a su hijo de “manera natural”. Ella prefirió acudir a un proceso de inseminación artificial, siempre acompañada de su pareja, Karol Samantha, y pagar el dinero que requiriera, llevándole la contraria a los prejuicios.

Para este proceso de inseminación artificial Daneidy necesitó un donante anónimo, adscrito a la organización estadounidense a la que la influencer se adhirió para llevar a cabo su proyecto de ser mamá.

Epa Colombia mostró fotos del donante para su embarazo; es rubio y de ojos claros | Foto: Instagram @epa_colombia

Fue en la organización estadounidense en mención que le brindaron los perfiles de hombres con características genéticas particulares para que ella escogiera los rasgos que quiere para su hijo, en este caso, de pelo rubio, piel blanca y ojos azules.