Eva Rey habla sobre Cabal y Lafaurie: “Es atípico ver a la que quiere ser presidenta y al primer damo”

Al respecto, Rey contó cómo fue conversar con ambos, dos de las personas más mediáticas del país. “ Con la Cabal hablo bastante de política. Yo no es que esté con Mafe Cabal para tomar un café ni nada, pero con Pepe, con Lafaurie, sí, he tenido en algún momento una relación más cercana”, aseguró la periodista.

Sobre la idea de conversar con la senadora y el empresario, Eva aseguró que “los quise juntar porque creo que es atípico ver a la que quiere ser presidenta y al primer ‘damo’ o ‘primer caballero’, como dice él que quiere que lo llamen. Fue una entrevista muy buena, me encantó que Lafaurie supo aceptar su papel".

Sobre la entrevista, la periodista española también contó sobre la postura que tomó el empresario: “No sé si la gente lo notó, pero estaba en un segundo papel, a pesar de ser el presidente de Fedegán, uno de los gremios más importantes. Me pareció muy bien de su parte, le dio todo el protagonismo a María Fernanda Cabal y lo supo manejar muy bien. Me encantó ver los papeles invertidos, ver lo bien que lo llevan, tan naturales, me encantó”.