Gente

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

La cantante española al parecer estaría celosa.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de marzo de 2026, 1:26 p. m.

3 de marzo de 2026, 1:26 p. m.
Candela Márquez habló sobre el beso de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo.
Candela Márquez habló sobre el beso de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo. Foto: Getty Images

Después de semanas en las que la presencia de Stephanie Cayo tras bambalinas en los conciertos de la gira de Alejandro Sanz por Latinoamérica desató rumores, un beso en la boca a la peruana durante su concierto en Guayaquil, Ecuador, causó más euforia.

Alejandro Sanz expuso verdad sobre su vida amorosa y habló de rumores de separación e infidelidad

Este gesto. que para muchos fue revelador, fue captado por algunos asistentes al concierto del español y no tardó en viralizarse en redes.

Sin embargo, los involucrados no se han pronunciado para confirmar o desmentir lo que se dice.

Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.
Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Foto: Montaje SEMANA | TikTok: @tefatrefa - Getty Images

Quien sí reaccionó fue la ex de Alejandro, Candela Márquez. Según el magacín El tiempo justo, Candela no se habría tomado nada bien que el artista haya rehecho su vida sentimental, solo dos meses después de su ruptura.

Según la periodista Leticia Requejo, Candela “conoce a Stephanie perfectamente como amiga de Alejandro, y no le ha sentado muy bien. Le ha sorprendido, y sobre todo la rapidez con la que el cantante ha vuelto a ilusionarse”.

Esto, ya que uno de los motivos que le habría dado el pasado diciembre para ponerle fin a su noviazgo fue que “necesitaba estar solo y seguir conociéndose”.

@javihoyosmartinez

Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo en un concierto #alejandrosanz #stephaniecayo

♬ sonido original - JaviHoyos

Una información a la que la también periodista Alexia Rivas añadió que la actriz estaba “bastante celosa de dos personas”, Stephanie sería una de ellas; esto, aunque Alejandro “le decía que solamente eran amigas”.

Y ahora, luego de que su beso en pleno concierto se hiciera viral, Candela se habría dado cuenta de que “ella tenía razón”.

Si bien la actriz guarda silencio públicamente, se ha mostrado muy activa en redes sociales y compartió una historia en Instagram de sus perritos, diciendo: “Siempre me alegran el corazón”.

Novia de Alejandro Sanz dejó pista que revela si terminó o no con el cantante; se mantuvo esquiva, pero lanzó dardo

Algunos de sus seguidores suponen que la cantante no estaría atravesando su mejor momento.

Ante este supuesto nuevo amorío, miles de internautas reaccionaron:

“Stephanie es hermosa y Alejandro Sanz esta encantado con ella. Están felices”; “Que se casen, se ven hermosos”; “Qué llenen este mundo de belleza y arte!! Qué viva el Perú! Tiene a la más linda”; “Qué sean felices, forman una bonita pareja”; “Stephanie Cayo es linda, hermosa, pero Candela Márquez es otra cosita”; “No me vayan a funar, pero me gustaría que Alejandro esté con Shakira”; “Son como Barbie y el abuelo de Ken”; “La chica no tiene escándalos ni nada, de hecho es súper trabajadora, tiene buena suerte la verdad”, son algunos de los comentarios.

Noticias Destacadas