Suscribirse

Gente

Exequias de B King: fecha, hora, lugar y recomendaciones para la ceremonia fúnebre

Su familia publicó todos los detalles por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 12:34 a. m.
La familia del fallecido cantante compartió todos los detalles de la ceremonia con la que será despedido.
Exequias del cantante B King | Foto: Instagram @bkingoficial - Getty Images / Montaje: Semana

Luego de una semana del hallazgo de los cuerpos sin vida de los reconocidos artistas colombianos B King y DJ Regio Clown, sus familias ha estado compartiendo algunos detalles con respecto a la investigación, además de información previa a los hechos, con el fin de esclarecer lo ocurrido y destapar la verdad detrás de sus muertes.

En varias ocasiones, Adriana Salazar, madre de B King y, Stephanía Agudelo, su hermana, han hablado del caso y se han mostrado bastante angustiadas por lo sucedido.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

De hecho, tras enterarse de que aparecieron dos cadáveres en un terreno baldío, tomaron la decisión de viajar a México con el fin de contribuir a la investigación y realizar el respectivo reconocimiento.

Contexto: Madre del fallecido B King compartió duro mensaje; afirman que sería indirecta a Marcela Reyes

¿Qué se sabe de la ceremonia fúnebre de B King?

Por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, las familiares de B King compartieron una imagen con todos los detalles para las exequias del artista, las cuales se llevarán a cabo en Medellín, la ciudad en la que vivió la mayor parte de sus experiencias.

“Mañana nos reuniremos para honrar la vida de Bayron y despedirlo como se merece”, escribieron.

Lugar: cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín.

Hora: 2:00 de la tarde.

Requerimiento especial: “Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz”.

Estos son los detalles de la ceremonia fúnebre de B King en Medellín.
Estos son los detalles de la ceremonia fúnebre de B King en Medellín. | Foto: Instagram @stephania_agudeloo_

¿Cómo encontraron e identificaron el cuerpo de B King?

En medio de una reciente entrevista con Rafael Poveda para su programa digital Más allá del silencio, Adriana Salazar, madre de B King, relató con dolor que confirmó que se trataba del cuerpo de su hijo al ver algunos de sus tatuajes más representativos en los cadáveres encontrados por la Fiscalía mexicana.

Contexto: Familia de B King expuso sospechas del motivo de su muerte: “Pudo haber sido por Regio”

“A las 10: 00 a. m. estábamos en un sitio donde me lo muestran en el computador, sus fotos, y ya supe que era Bayron, estaba muerto. Me mostraron de aquí (la clavícula) hasta acá (el abdomen), y yo, por los dos tatuajes que tenía en el pecho, lo reconocí. También el de la pierna. En el pecho tenía el rostro de la Virgen y el de Jesucristo, ahí supe que era mi hijo”, afirmó frente a las cámaras.

Además, confesó detalles de la dolorosa forma en la que le entregaron los restos de su hijo.

“Nos fuimos para un pueblo del Estado de México y ahí estaba el cuerpo de él, en una bolsa. En una bolsa me lo entregaron así, descuartizado. Le pedí a Dios el día anterior que me iba de México encontrar a mi hijo vivo o muerto, pero que me lo devolvieran”, finalizó.

Mamá y hermana de B King revelan detalles desconocidos de su MUERTE y su relación con Marcela Reyes

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa reconoció que el país no está en la capacidad de producir todas las armas que necesita

2. Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

3. Alerta atómica: descubren grave falla en el sarcófago de protección del reactor de Chernóbil

4. Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

5. Envían a la cárcel a tres personas señaladas de infiltrar el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King y Dj RegioB King Byron Sánchez Salazarexequias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.