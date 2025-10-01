Exequias de B King: fecha, hora, lugar y recomendaciones para la ceremonia fúnebre

Luego de una semana del hallazgo de los cuerpos sin vida de los reconocidos artistas colombianos B King y DJ Regio Clown, sus familias ha estado compartiendo algunos detalles con respecto a la investigación, además de información previa a los hechos, con el fin de esclarecer lo ocurrido y destapar la verdad detrás de sus muertes.

En varias ocasiones, Adriana Salazar, madre de B King y, Stephanía Agudelo, su hermana, han hablado del caso y se han mostrado bastante angustiadas por lo sucedido.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

De hecho, tras enterarse de que aparecieron dos cadáveres en un terreno baldío, tomaron la decisión de viajar a México con el fin de contribuir a la investigación y realizar el respectivo reconocimiento.

¿Qué se sabe de la ceremonia fúnebre de B King?

Por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, las familiares de B King compartieron una imagen con todos los detalles para las exequias del artista, las cuales se llevarán a cabo en Medellín, la ciudad en la que vivió la mayor parte de sus experiencias.

“Mañana nos reuniremos para honrar la vida de Bayron y despedirlo como se merece”, escribieron.

Lugar: cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín.

Hora: 2:00 de la tarde.

Requerimiento especial: “Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz”.

Estos son los detalles de la ceremonia fúnebre de B King en Medellín. | Foto: Instagram @stephania_agudeloo_

¿Cómo encontraron e identificaron el cuerpo de B King?

En medio de una reciente entrevista con Rafael Poveda para su programa digital Más allá del silencio, Adriana Salazar, madre de B King, relató con dolor que confirmó que se trataba del cuerpo de su hijo al ver algunos de sus tatuajes más representativos en los cadáveres encontrados por la Fiscalía mexicana.

“A las 10: 00 a. m. estábamos en un sitio donde me lo muestran en el computador, sus fotos, y ya supe que era Bayron, estaba muerto. Me mostraron de aquí (la clavícula) hasta acá (el abdomen), y yo, por los dos tatuajes que tenía en el pecho, lo reconocí. También el de la pierna. En el pecho tenía el rostro de la Virgen y el de Jesucristo, ahí supe que era mi hijo”, afirmó frente a las cámaras.

Además, confesó detalles de la dolorosa forma en la que le entregaron los restos de su hijo.