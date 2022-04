Expareja de Hassam se desahogó y contó detalles de su divorcio

Tatiana Orozco, expareja sentimental de Hassam, reapareció este fin de semana en las redes sociales y se refirió por primera vez a su divorcio con el reconocido comediante, quien anunció oficialmente la noticia de su separación en marzo pasado.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la comerciante de productos para el cabello aseguró que el humorista actualmente tiene otra novia. Además, puntualizó que para ella es un error empezar una nueva historia de amor con alguien cuando no se han cerrado las heridas.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene otra novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, precisó Orozco.

La empresaria, de igual manera, aprovechó el momento para revelar más detalles de su separación con el comediante bogotano y contó los verdaderos motivos por los cuales decidió alejarse de él.

Sin embargo, la mujer manifestó que ha recibido varias críticas y cuestionamientos en las distintas redes sociales después de exponer al humorista, por lo cual le ha tocado salir a defenderse ante las ofensas de las que ha sido objeto en los últimos días.

“Enterarse de un engaño duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón. Es como un vacío en el estómago y empiezas a temblar. Espero con toda mi alma jamás volver a pasar por algo así de horrible”, señaló inicialmente.

Es increíble leer comentarios de mujeres que me dicen ridícula supérelo! Me tocó salir de mi casa porque no soporté tanto maltrato e infidelidad, sola! Y empezar desde cero y la gente aún así ataca. Dios los perdone. — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 11, 2022

Luego, Orozco agregó: “Es increíble leer comentarios que me dicen: ‘¡Ridícula, supérelo!’. Me tocó salir de mi casa porque no soporté tanto maltrato e infidelidad. Me tocó salir sola y empezar desde cero, y la gente aún así me ataca. Dios los perdone.

La exesposa del humorista también precisó que la mayoría de mensajes y críticas que le han llegado son de parte de mujeres, señalando que hay muy poca solidaridad de género en Colombia.

“Las mujeres son las que más me han atacado. Me duele perder un hogar por el cual luché muchísimo, estuve en las buenas y en las malas. Duele la manipulación y la mentira”, enfatizó.

Pese a que no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones, el comediante bogotano compartió este sábado dos emoticones en su cuenta personal de Twitter, donde dejó claro que por el momento se quedará callado.

Hassam admitió que le fue infiel a su esposa

Cabe recordar que el humorista aceptó públicamente en sus redes sociales que le fue infiel a su expareja cuando oficializó la noticia. No obstante, enfatizó que la separación fue de común acuerdo, pensando en el bienestar de los dos y de sus hijas.

El reconocido comediante también aseguró que debido a esta compleja situación pasó por momentos bastante complicados e invitó en aquella oportunidad a todos sus seguidores a no juzgar a la empresaria.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó.

Por último, Hassam concluyó: “Están escribiéndole a ella sin saber el fondo. Si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto. Le dicen que por qué se fue y me dejó. Es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”.