Exparticipante de ‘El Desafío’ confesó vivir fuerte depresión que la llevó a querer no seguir más con su vida; una charla la salvó

La exconcursante abrió su corazón mediante una publicación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
El reconocido concurso físico El Desafío, favorito entre los televidentes colombianos, suele impulsar a varios de sus participantes hacia el mundo de la farándula y el entretenimiento, convirtiéndolos en rostros familiares de la farándula nacional.

Entre los exparticipantes se encuentra Kelly Ríos, a quien también conocen como Guajira y que hizo parte de la edición del año 2023 y posteriormente logró convertirse también como presentadora en el mismo canal y en el mismo programa con Desafío sin filtro.

En días recientes, la exconcursante utilizó su cuenta de Instagram (donde ya tiene más de un millón de seguidores) para compartir que atravesó un periodo de depresión que la llevó a tener pensamientos autodestructivos.

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, habló de sus pensamientos intrusivos

La exconcursante realizó la publicación con una llamativa descripción que dejó a muchos intrigados. “Los tiempos de Dios nunca se atrasan. Su voluntad es perfecta y todo lo que está escrito para ti y para mí encontrará su camino. Confía”, escribió.

En su video, aparece ella misma contando qué fue lo que vivió y cómo fue que hablar con Dios le ayudó a soltar este tipo de pensamientos.

“En el 2023, cuando estuve cerca de quitaarme la vida por una depresión y por muchísimas cosas que creí en su momento, tuve una conversación a solas con Dios. Le pedí perdón porque le cuestioné resultados, decisiones y situaciones que creí que no iban a llegar”, fue lo primero que dijo Guajira.

Guajira reveló que tuvo un fuerte episodio de depresión.
Guajira reveló que tuvo un fuerte episodio de depresión. | Foto: Instagram: @kellyrios27

En sus mismas palabras, Kelly afirmó que hoy en día agradece mucho que tuviera esa cercanía con Dios, pues sabe que gracias a esto, muchas cosas en su vida mejoraron.

“Hoy le agradezco por haberme llevado a ese lugar, y me ha llevado a muchos lugares después que tocara su puerta, y ahora sé que ya está abierta. El lugar es hoy, y dos años después se cumplió su voluntad”, añadió.

En su post, muchos de sus seguidores le dejaronm palabras de apoyo y también le dejaron ver que su relato ayudó a varias personas.

“Guaji, tus palabras en este momento de mi vida han sido tan importantes”; “Eres una guerrera negra y desde que te conocí amé tu energía y bella persona que eres, naciste para brillar y para dar de tu luz a los demás”; “Qué mensaje tan hermoso. Amén. Lo que logramos a solas con Dios es maravilloso”; “Todos te ven por fuera, pero tu poder viene de lo alto”, fueron los comentarios que dejaron algunos de sus seguidores.

desafioDepresión

