Exparticipante de ‘El Desafío’ y presentadora expuso ser víctima de robo durante un vuelo; se despachó en redes

Todas las temporadas de 'El Desafío’, uno de los realities de competencia física más amados por los televidentes colombianos, dan a conocer jugadores que toman cierta relevancia en la farándula ya que toman fuerza como figuras públicas.

Una de las que logró ganar tal reconocimiento, incluso destacarse como presentadora en el mismo canal es Kelly Ríos, más conocida como Guajira, participante de este formato en el año 2023.

Guajira, del Desafío The Box | Foto: Instagram: @kellyrios27

Guajira, exparticipante de El Desafío, fue víctima de robo

Recientemente, Guajira aprovechó el millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram para contarles a todos sus seguidores que habían sido víctima de un robo durante un vuelo de una reconocida aerolínea colombiana.

Si bien la exparticipante de El Desafío no se restó responsabilidad por el descuido que tuvo, sí expuso todo lo que le pasó y cómo le alcanzaron a utilizar algunas de sus tarjetas.

Desafío XX | Foto: Pantallazo Caracol en vivo

“Acabo de regalar 2 millones a un trabajador de Avianca”, escribió Guajira en la historia que publicó en su Instagram.

La presentadora de El Desafío Sin Filtro aseguró que lo sucedido también había sido responsabilidad de ella, ya que fue descuidada al dejar su bolso en el avión y bajar sin él.

“Me acaban de robar casi dos millones de pesos. Es un error un poco tonto y tengo la mitad de responsabilidad, debo admitirlo”, dijo.

Guajira, de 'El Desafío' 2023, fue víctima de robo en aerolínea, | Foto: Instagram: @kellyrios27

Después de esto, contó al detalle cómo sucedieron las cosas: “Me bajé del avión y dejé mi cartera, quise ser correcta y hablé con los de Avianca y me dijeron que tenía entre cuatro a seis horas y debía hacer una petición”, añadió.

Asegurando que dejó una autorización lista para que cuando se cumpliera el tiempo le entregaran sus papeles, a su celular empezaron a llegar notificaciones de compras, lo cual quería decir que alguien estaba utilizando sus tarjetas.

“Cuando salí del aeropuerto me empezaron a llegar mensajes, en donde me decían que habían hecho compras en Temu, 300 mil; en Shein, 400 mil, y que incluso habían inscrito mi tarjeta en la aplicación de Didi”, relató Guajira.

De manera inmediata, la presentadora bloqueó sus tarjetas y en el momento en el que no se pudieron hacer más movimientos con sus tarjetas, “mágicamente” apareció el bolso.