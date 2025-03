Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ destapó audaz plan para hacer ‘arder’ el reality en caso de reingreso: “No soy cobarde”

“Yo fui a la casa a jugar de una forma limpia, de una forma correcta, porque siento que el juego te lleva a todo , a eliminar, a sacar, tú creas tu propia estrategia y el juego te va llevando a hacer las cosas, y siento que muchas personas se están tomando muy en serio todo lo que he visto desde afuera, lo poco que he podido ver...”, dijo.

“Tienen muy buenas referencias mías. Me refiero más a cómo entrar a demostrar que no soy ningún cobarde. Igual esto no me identifica como persona, pero quiero demostrarles muchas cosas a las chicas, en realidad a las chicas fuego, porque ellas quedaron como con un sinsabor, que porque yo no votaba por La Liendra, que tenia miedo de ellos...”, agregó.