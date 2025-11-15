En un pasaje sorprendente de su autobiografía Con permiso, me elijo, la periodista Beatriz Helena Álvarez, exfigura de noticieros como CM&, RCN y Noticias Caracol, confesó un romance poco convencional que vivió: uno de sus compañeros de vida fue un hombre privado de la libertad, recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

El origen del encuentro

Según relató Álvarez, citada en Publimetro, todo comenzó con una insistencia inusual por parte de un “hombre muy interesante”: mensajes para tomar café, llamadas sin concretar.

Hasta que una llamada cambió las reglas del juego:“Te estoy llamando del teléfono público de La Picota”, le dijo él.

En ese momento, ella pensó que era una broma. Él le explicó que, cuando se conocieron, estaba bajo arresto domiciliario, pero luego tuvo que cumplir condena en prisión.

Se trataba, según la periodista, de un ejecutivo que había sido condenado por asuntos legales relacionados con la empresa en la que era representante legal.

Movida por la curiosidad, decidió visitarlo “en plan de amiga”. “Yo no iba en visita conyugal, fui como amiga a hacer una obra de caridad… Nunca había ido a una cárcel”, contó.

Beatriz Helena Álvarez reveló en su nuevo libro uno de los capítulos más inesperados de su vida: un romance que nació en la cárcel La Picota | Foto: Instagram @beatrizhalvarez

En su primera visita conoció incluso a la madre del hombre, “una señora cachaquísima”, que la recibió con cariño.

Sin embargo, esos encuentros pasaron de lo solidario a lo sentimental:

“Cuando conocí la historia de él, algo me atrapó y me enamoré”, ha dicho la periodista en Publimetro.

Álvarez relató que cada visita significaba para ella una experiencia transformadora:

“Cada vez que iba, para mí era un momento tan especial de poder valorar mi libertad. Yo lo disfrutaba, él estaba para mí, totalmente para mí, no podía irse”.

Aunque la relación no avanzó más allá de esas visitas, la presentadora afirma que aquel vínculo le permitió mirarse hacia adentro, identificar decisiones sentimentales que debía replantear y reconocer patrones que necesitaba romper.

Ese es justamente el propósito central de su libro Con permiso, me elijo, en el cual narra sus experiencias y aprendizajes para motivar a otros a atravesar sus propios procesos de liberación y autodescubrimiento.