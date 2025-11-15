Suscribirse

Gente

Expresentadora de Caracol revela un romance imposible: la confesión que nadie esperaba

La periodista Beatriz Helena Álvarez sorprendió al revelar que uno de los capítulos más intensos de su vida ocurrió en una prisión: un romance inesperado que nació con una llamada desde La Picota.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
16 de noviembre de 2025, 1:15 a. m.
Expresentadora de Noticias Caracol incluyó esta historia como parte de su proceso de sanación y autodescubrimiento
Expresentadora de Noticias Caracol incluyó esta historia como parte de su proceso de sanación y autodescubrimiento | Foto: Instagram @beatrizhalvarez

En un pasaje sorprendente de su autobiografía Con permiso, me elijo, la periodista Beatriz Helena Álvarez, exfigura de noticieros como CM&, RCN y Noticias Caracol, confesó un romance poco convencional que vivió: uno de sus compañeros de vida fue un hombre privado de la libertad, recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Contexto: Reconocida presentadora expuso dura situación que atraviesa a sus 72 años: “Muy complicado encontrar trabajo”

El origen del encuentro

Según relató Álvarez, citada en Publimetro, todo comenzó con una insistencia inusual por parte de un “hombre muy interesante”: mensajes para tomar café, llamadas sin concretar.

Hasta que una llamada cambió las reglas del juego:“Te estoy llamando del teléfono público de La Picota”, le dijo él.

En ese momento, ella pensó que era una broma. Él le explicó que, cuando se conocieron, estaba bajo arresto domiciliario, pero luego tuvo que cumplir condena en prisión.

Se trataba, según la periodista, de un ejecutivo que había sido condenado por asuntos legales relacionados con la empresa en la que era representante legal.

Movida por la curiosidad, decidió visitarlo “en plan de amiga”. “Yo no iba en visita conyugal, fui como amiga a hacer una obra de caridad… Nunca había ido a una cárcel”, contó.

Beatriz Helena Álvarez reveló en su nuevo libro uno de los capítulos más inesperados de su vida: un romance que nació en la cárcel La Picota
Beatriz Helena Álvarez reveló en su nuevo libro uno de los capítulos más inesperados de su vida: un romance que nació en la cárcel La Picota | Foto: Instagram @beatrizhalvarez

En su primera visita conoció incluso a la madre del hombre, “una señora cachaquísima”, que la recibió con cariño.

Sin embargo, esos encuentros pasaron de lo solidario a lo sentimental:

“Cuando conocí la historia de él, algo me atrapó y me enamoré”, ha dicho la periodista en Publimetro.

Álvarez relató que cada visita significaba para ella una experiencia transformadora:

Cada vez que iba, para mí era un momento tan especial de poder valorar mi libertad. Yo lo disfrutaba, él estaba para mí, totalmente para mí, no podía irse”.

Aunque la relación no avanzó más allá de esas visitas, la presentadora afirma que aquel vínculo le permitió mirarse hacia adentro, identificar decisiones sentimentales que debía replantear y reconocer patrones que necesitaba romper.

Contexto: Presentadora de ‘Noticias RCN’ se volvió a graduar de la universidad: este fue el título que recibió

Ese es justamente el propósito central de su libro Con permiso, me elijo, en el cual narra sus experiencias y aprendizajes para motivar a otros a atravesar sus propios procesos de liberación y autodescubrimiento.

El romance es uno de los episodios confesados en el libro y funciona como ejemplo del tipo de vivencias que moldearon el mensaje central de su obra: elegir sanarse, romper patrones y reencontrarse consigo misma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shein y Temu revolucionan las compras navideñas y ponen contra las cuerdas a las tiendas físicas

2. Indignación en sectores políticos por respuesta de Petro para justificar bombardeo en que murieron menores de edad

3. María Corina Machado advierte que Venezuela atraviesa “horas decisivas”: ¿A qué se refiere?

4. Expresentadora de Caracol revela un romance imposible: la confesión que nadie esperaba

5. Multitudinaria marcha en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum terminó en enfrentamientos con la Policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PresentadoraCaracolRomanceCárcelLibros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.