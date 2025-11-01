Famoso actor habló sobre rumores de supuesta deportación de Estados Unidos: “Por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de...”

El reconocido actor colombiano Andrés Toro se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. A lo largo de los años, se ha ganado el respeto del público gracias a su habilidad para dar vida a una gran variedad de personajes en las producciones.

Luego de su participación en MasterChef Celebrity 2024, en la que compartió pantalla con Martina La Peligrosa, Paola Rey, Vicky Berrío y más, el artista sorprendió a sus seguidores a comienzos de 2025 con un anuncio importante: su decisión de dejar Colombia para mudarse a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes.

Andrés Toro habló de los rumores de su posible deportación de Estados Unidos

Con esta nueva etapa, el actor inició un capítulo diferente en su vida, impulsado por el deseo de crecimiento personal y el bienestar de los suyos, sin dejar atrás el cariño que siente por su país y por la carrera que le hizo ganar un gran reconocimiento.

Toro confesó hace poco que no le tiene temor a reinventarse y por esto ha recibido ofertas para trabajar en alquiler de yates, transporte, venta de comida, y más.

A raíz de esto, hace algunos días, se levantaron especulaciones que dejaban ver que el actor posiblemente estaba atravesando problemas migratorios, ya que ha mostrado que su decisión con el pasar de los meses ha incluido cambios de trabajo.

El tercer eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Canal RCN

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrés aclaró los rumores con un toque de humor y como si fuera presentador de un noticiero:

“Interrumpimos nuestra programación habitual para una noticia de altísimo impacto internacional. Al parecer, el actor Andrés Toro estaría a punto de ser deportado de Estados Unidos por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de armar clósets”, dijo.

Por último, con su característica personalidad y a manera de aclarar lo sucedido, el actor mencionó: “Fuentes cercanas a la madera aseguran que el actor fue visto cortando una tabla sospechosa y utilizando clavos sin visa de trabajo. Las autoridades migratorias, alarmadas por su talento con el destornillador, habrían decidido iniciar el proceso de deportación inmediata”.

¿Por qué Andrés Toro se fue a Estados Unidos?

El actor compartió la noticia en su momento mediante un video publicado en sus redes sociales, en las que mencionó con sinceridad los motivos por los que hacía esto.

“Ay, muchachos, nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno… nos vamos. No me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia”, comentó Toro en el clip.

Andrés Toro llegó a USA y mostró cómo va su vida. | Foto: Instagram @andrestoro1 / Montaje SEMANA

En el mismo mensaje, el actor señaló que el proceso no fue sencillo.