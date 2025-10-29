Suscribirse

Gente

Famoso locutor de Tropicana dio inesperada noticia y se despidió del medio; cerró importante ciclo: “Parte de este proceso”

El integrante compartió un mensaje con el que anunció sobre el giro en su vida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 7:47 p. m.
Locutores de Tropicana
Locutores de Tropicana | Foto: Instagram @jojojotaflorez

Tropicana se convirtió en una de las emisoras más famosas de Caracol Radio, brindando a miles de personas una parrilla de contenidos diversa y particular. Sus voces fueron cautivando a los oyentes, quienes siguen pegados a sus formatos e informativos.

Sin embargo, recientemente, una noticia entristeció a algunos fanáticos de este medio, pues se reveló la salida de uno de los rostros más queridos de varios programas. Aquel integrante recurrió a su cuenta oficial de Instagram, entregando unas palabras acerca de esta decisión.

Contexto: Se conocen detalles sobre muerte del querido integrante de ‘Buen día, Colombia’, contaron qué habría pasado

De acuerdo con lo que se reveló, Jota Flórez, famoso por su labor como director de Tropicana e integrante de Cómo Amaneció Bogotá, anunció su salida del medio, despidiéndose de todos aquellos que lo apoyaron y acompañaron por cinco años.

¡Ha finalizado mi ciclo con Tropicana! Fue un viaje emocionante, logrando llegar muy lejos junto a un equipo extraordinario”, escribió al inicio en el pie de foto.

El locutor compartió un sentido mensaje en su perfil de redes sociales, cerrando un ciclo laboral que lo marcó. El comunicador destacó todo el crecimiento que le dio a sus proyectos, permitiendo que la marca diera pasos valiosos.

“En estos 5 años: escalamos desde la posición 14 (ECAR 3 – 2019) hasta el 2.º lugar (ECAR 2 – 2024), llegando muy cerca del millón de oyentes diarios. Creamos más de 10 formatos de contenido en video, obteniendo más de 500 millones de visualizaciones en redes sociales. ¡Impresionante! Entre Valientes estuvo más de cinco semanas en el Top 5 de Spotify, ganó el premio a Mejor Podcast 2024 y se convirtió en programa de TV en el Canal 1″, detalló.

Adicional a esto, Flórez puntualizó en cómo sus programas radiales escalaron en plataformas digitales, sumando millones de seguidores y oyentes. Sus propósitos fueron puntuales, dándole un impulso a estas producciones.

“En temporada electoral vivimos uno de los mayores retos editoriales: las entrevistas a candidatos presidenciales, un desafío que cumplimos con éxito y que nos llevó a realizar un programa enlazado para todo el país. Meses después replicamos el formato con los candidatos a la alcaldía, y la respuesta fue tan grande que terminamos haciendo un debate público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, enlazado con Caracol Radio y Tropicana”, mencionó.

No obstante, para cerrar el tema, el comunicador agradeció a todo su equipo, compañeros y colegas, exaltando las labores que se realizaron hasta la fecha.

“Pero quizás lo más importante de todo lo compartido es que cada una de las personas que formaron parte de este proceso me dejó grandes enseñanzas, además pude aportarles parte de mi experiencia para crecer, posicionarnos y ganarnos el respeto, el cariño y la admiración de las audiencias, los anunciantes, la industria musical y los medios, todo con un propósito permanente y claro: entretener y ayudar. ¡Gracias a todos!“, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup: así les fue a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

2. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

4. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

5. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

radiolocutorCaracol Radio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.