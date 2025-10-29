Famoso locutor de Tropicana dio inesperada noticia y se despidió del medio; cerró importante ciclo: “Parte de este proceso”

Tropicana se convirtió en una de las emisoras más famosas de Caracol Radio, brindando a miles de personas una parrilla de contenidos diversa y particular. Sus voces fueron cautivando a los oyentes, quienes siguen pegados a sus formatos e informativos.

Sin embargo, recientemente, una noticia entristeció a algunos fanáticos de este medio, pues se reveló la salida de uno de los rostros más queridos de varios programas. Aquel integrante recurrió a su cuenta oficial de Instagram, entregando unas palabras acerca de esta decisión.

De acuerdo con lo que se reveló, Jota Flórez, famoso por su labor como director de Tropicana e integrante de Cómo Amaneció Bogotá, anunció su salida del medio, despidiéndose de todos aquellos que lo apoyaron y acompañaron por cinco años.

“¡Ha finalizado mi ciclo con Tropicana! Fue un viaje emocionante, logrando llegar muy lejos junto a un equipo extraordinario”, escribió al inicio en el pie de foto.

El locutor compartió un sentido mensaje en su perfil de redes sociales, cerrando un ciclo laboral que lo marcó. El comunicador destacó todo el crecimiento que le dio a sus proyectos, permitiendo que la marca diera pasos valiosos.

“En estos 5 años: escalamos desde la posición 14 (ECAR 3 – 2019) hasta el 2.º lugar (ECAR 2 – 2024), llegando muy cerca del millón de oyentes diarios. Creamos más de 10 formatos de contenido en video, obteniendo más de 500 millones de visualizaciones en redes sociales. ¡Impresionante! Entre Valientes estuvo más de cinco semanas en el Top 5 de Spotify, ganó el premio a Mejor Podcast 2024 y se convirtió en programa de TV en el Canal 1″, detalló.

Adicional a esto, Flórez puntualizó en cómo sus programas radiales escalaron en plataformas digitales, sumando millones de seguidores y oyentes. Sus propósitos fueron puntuales, dándole un impulso a estas producciones.

“En temporada electoral vivimos uno de los mayores retos editoriales: las entrevistas a candidatos presidenciales, un desafío que cumplimos con éxito y que nos llevó a realizar un programa enlazado para todo el país. Meses después replicamos el formato con los candidatos a la alcaldía, y la respuesta fue tan grande que terminamos haciendo un debate público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, enlazado con Caracol Radio y Tropicana”, mencionó.

No obstante, para cerrar el tema, el comunicador agradeció a todo su equipo, compañeros y colegas, exaltando las labores que se realizaron hasta la fecha.