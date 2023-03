Fanny Lu canceló sus conciertos por un delicado problema de salud

Fanny Lu es una artista colombiana que se dio a conocer en la industria con canciones como No te pido flores, Celos, Tú no eres para mí, Mujeres, etc. En medio de su carrera la cantante ha logrado hacerse querer de sus seguidores y así lo demuestra con las cifras en sus redes sociales.

La cantante caleña anunció en sus redes sociales lo que le está pasando. Foto tomada de Instagram @fannylu - Foto: @fannylu

Es allí donde suele compartir detalles de su vida profesional y familiar y como sus fanáticos son un apoyo incondicional para ella, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, les dio a conocer que no podría cumplir con su agenda en diferentes lugares por problemas de salud.

Su médico le recomendó guardar silencio durante un tiempo debido a algunas dolencias que presentó en su garganta. “Muy triste de no poder cantarte el 25 de marzo mi querido Perú y muy triste de no compartir tarima con ustedes mis queridos compañeros”, se escuchó en el clip con una voz que no era la de ella.

“Mis cuerdas vocales se han afectado y ahora debo guardar reposo vocal por un mes para entonces poder volver a cantar. Espero poder cantarles muy pronto y que gocen de un show increíble. Los amo mi bello Perú”, sostuvo la artista.

En otra de las publicaciones que hizo la colombiana se mostró muy agradecida con sus seguidores por el apoyo que ha recibido tras dar esa noticia. “Dicen por ahí que no hay nada que una sonrisa no pueda aliviar, una situación difícil, un día difícil, una decisión difícil., un momento difícil. Se que es difícil no poderles hablar como quisiera, es difícil en casa tener que usar un tablero para comunicarme, es difícil tener que guardar descanso cuando lo que quiero es activarme y actuar”, expresó inicialmente.

Y luego añadió: “También tengo claro que no hay nada que sea DIFICIL cuando tienes claro el porqué y el objetivo. Cuando sabes lo que quieres todo deja de ser tan difícil! Así que cuando siento impotencia y frustración, pienso en ello, sonrió y continuó 😊 Deseo un domingo lleno de claridad para ustedes, un domingo rico, un domingo que no recuerden como un día difícil…. O… ¿Hay algo que les esté pareciendo difícil? ¡Los leo! 👀👀 ¡Aquí estoy en mi cama, con mi silencio, con mi celular y con su compañía! LOS QUIERO!”.

La artista tiene problemas con su voz - Foto: @fannylu

Los seguidores de la artista no ha dudado en responder las publicaciones hechas y enviar mensajes de apoyo y pronta recuperación para tenerla nuevamente en los escenarios.

“Te queremos mi Fanny!!! Mejórate pronto!!! 🙏🏼”; “Descansa, cuando estés mejor regresarás recargada a los escenarios”; “Te queremos Fanny, gracias por haber dejado todo en el escenario pero primero está tu salud! gracias por tu súper show en el 2000′s ❤️❤️❤️”; “Primero recupérate y ya lo demás lo solucionarán después primero está la salud mi Fanny, te queremos bien y por tal necesitamos que estés con las baterías 🔋 al 100% y con toda la actitud, te queremos muchísimo ❤️”.

Otros de sus seguidores le escribieron que se encuentran pasando por situaciones similares y que se identifican con ella.

“Te comprendo... yo llevo una semana igual sin poder hablar y mis dos hermanas igual que yo ... disfonía al cubo... las 3... y vivimos juntas 😂😂😂 no cantamos pero nos reímos jaja”; “Todo en la vida tiene un propósito y esto no es la excepción. La vida te esta dando un stop. Solo hay que aprender del proceso y continuar. No te desanimes, que esto es temporal. Un abrazo! 🤗”; “Te mando un abrazo que te llene de mucha fuerza, sabes algo.. puede que esto que te esta pasando te ayude a tomar un pequeño descanso y que es para recargar energías y podamos seguir disfrutando tu música.. te quiero y sabes que tu sonrisa alimenta siempre mi alma ❤️”.