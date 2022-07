Fanny Lu se casará con un peruano, es uno de los más ricos del país, ¿quién es él?

La cantante colombiana Fanny Lu regresará al altar en 2023 tras la sonada separación de su exesposo, por infidelidad.

En entrevista con Diva Rebeca, la cantante, que no suele hablar mucho de su vida personal, reveló algunos detalles de cómo va su relación, la propuesta de matrimonio y cómo será su matrimonio, planeado para el próximo año.

Según contó, su novio le propuso matrimonio en la mañana después de la cena de Navidad. En un principio, ella dudó de que fuera un anillo de compromiso.

“Abro mi regalo y yo como qué, o sea, ¿esto es un anillo normal?, esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es de compromiso, no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome. Diga algo. Llore, algo”, le dijo.

De su pareja se sabe que es uno de los hombres más millonarios de Perú y que es parte de unas de las tres familias más ricas de ese país.

Según contó, en una presentación que ella realizó en Perú, él se acercó y le dijo: “Hoy me has hecho feliz con tu música’”, luego le dijo que había comprado todos sus álbumes y que había pasado un gran día con su música. “Dije, este es”, comentó la cantante.

A pesar de haber pasado por un momento muy difícil con su expareja, decidió darse una oportunidad en el amor y aunque hay un anillo de compromiso a la vista, ella no tiene afán y quiere llevarlo todo con mucha calma.

Según contó en la entrevista, su anterior matrimonio se terminó luego de que él le fuera infiel con su mejor amiga; sin embargo, aseguró que ese es un capítulo superado de su vida, que tanto su amiga como su ex se casaron, pero que no la invitaron al matrimonio. “Tampoco fueron tan crueles”, dijo.

Además de su historia de amor, la cantante también reveló detalles de la trágica muerte de su padre, que hasta ahora no se conocían.

Según contó, ese día ella decidió quedarse en casa y tomar el sol y no salir con su padre, hasta que unas horas después la llamaron para contarle la mala noticia.

Dijo haber corrido hacia el lugar y lo encontró en la calle con varios disparos. “Fue una escena que no le deseo a nadie. Dios me hizo quedarme en casa porque no sé qué hubiera pasado si estuviera ahí. Lo siguiente es atroz, levantar el cadáver, contarle a mi mamá...”, narró.

La artista dijo que, a pesar de esto, ha sabido sanar y superar esos momentos difíciles de su vida.

Fanny Lu reveló qué cirugías estéticas se ha hecho

En una entrevista con Caracol Televisión, la artista, que estará nuevamente como jurado en el reality de La Voz, contó cuáles han sido las cirugías estéticas que se ha hecho y también reveló algunas actitudes tóxicas que ha tenido con sus compañeros sentimentales.

“No me he roto ningún hueso, pero sí me han operado de la nariz hace mucho tiempo, porque igual que mi hija tenemos el tabique torcido. Me la dejaron más torcida”, señaló la cantante.

Además, Fanny Lu reveló que también se hizo cirugía estética en los senos y dijo que “lo volvería a hacer cuantas veces sea. Lo malo de las cirugías es cuando exageras, cuando dejas de ser tú, cuando ya pones en riesgo tu salud, cuando ya no te pareces a ti misma y entonces quieres cambiar todo de ti; pero la mujer, después de lactar a sus hijos, se merece volver a sentirse bien en esa parte específica de tu cuerpo que se deteriora bastante y que es parte de lo bonito de ser madre”.

En cuanto a las actitudes tóxicas, la cantante colombiana contó que sí les ha revisado el celular a sus parejas sentimentales y aseguró que es una actitud tóxica que realmente les hace mucho daño a las personas.

“Para uno mismo es tóxico, porque encuentras cosas que de repente puedes malinterpretar o de repente te pueden salvar... Pero sí te hace mucho daño, realmente”, afirmó Fanny Lu.