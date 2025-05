Filtran capítulo de ‘El Man es Germán’ en el que apareció Altafulla, participante de ‘La casa de los famosos’

Pese a que no entró en el mes de enero a La casa de los famosos Colombia, como el resto de los participantes, y fue el último en ingresar a la competencia por decisión de ‘El Jefe’, Andrés Altafulla ha recibido el apoyo de miles de personas que han votado por él y han manifestado su deseo por verlo en la gran final.

No obstante, eso no ha sido impedimento para que permanezca dentro del juego y se mantenga fuerte, independientemente de que no tenga una buena relación con muchos de los compañeros con los que convive.