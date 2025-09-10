Finalista de ‘MasterChef’ publicó foto hospitalizada y alertó por su salud; prometió revelar la verdad: “Cuando sea el momento”

MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los realities de la televisión nacional más queridos por los televidentes, debido a que se centra en una temática que es interesante para muchos: las recetas de alta cocina.

En este 2025, se cumplen diez años desde que este famoso formato inicio en Canal RCN y aunque todo lo que rodea el tema culinario es admirado por los televidentes, los seguidores en redes sociales también muestran cierto interés por la vida personal de los participantes que han estado durante cada una de las diez temporadas.

Daniela Tapia es una actriz cubana reconocida en el continente hispanohablante. | Foto: Instagram: danielatapiaoficial

En la edición del año 2023, cuatro finalistas llegaron al último capítulo para enfrentarse en el momento más decisivo el programa: Daniela Tapia, Nela González, Adrián Parada y Carolina Acevedo, famosa actriz que terminó convirtiéndose en la ganadora de dicha edición.

Daniela Tapia, finalista de ‘MasterChef Celebrity’, expuso que no se encuentra bien de salud

Luego de que finalizara esta temporada, los participantes, en especial ellos cuatro, continuaron llamando la atención de los internautas.

Recientemente, en pleno año 2025, fue la actriz Daniela Tapia quien dio de qué hablar al publicar un mensaje que preocupó a sus seguidores, ya que mostró con una fotografía que no se encontraba en buen estado de salud, por lo que estaba hospitalizada recibiendo oxígeno y medicamentos por vía intravenosa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz cubana, que se encuentra radicada en Colombia, publicó una fotografía de ella en la clínica, acompañada del mensaje con el que preocupó a sus seguidores.

“Hola a todos. ¡Estoy muy bien, gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante!”, escribió la actriz en primera instancia.

Daniela Tapia, finalista de 'MasterChef Celebrity', está hospitalizada y publicó imagen de ella. | Foto: Instagram: @danielatapiaoficial

Con esta parte del mensaje, Daniela Tapia buscó mostrarse agradecida por el apoyo y la ayuda que ha tenido del equipo médico en el revés que atraviesa en su salud.

Como parte de ese mismo mensaje, la reconocida actriz les aseguró a sus seguidores que, cuando ella crea pertinente, hablará de lo que está viviendo, ya que, para ella, es una historia que se tiene que saber.

“[...] Cuándo sea el momento les cuento todo, esta historia debe ser contada”, añadió.

Al parecer, Daniela Tapia ha tenido un año particular con vivencias que la han llevado a ser más consciente de lo que tiene en su vida.

Antes de este tropiezo en su salud, la exparticipante del reality culinario había publicado un carrete de fotos en agradecimiento a agosto, mes que le mostró “lo que antes no veía ni entendía”.