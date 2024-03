Gal Gadot dio a luz a su cuarta hija y reveló lo más complicado de su embarazo

Gal Gadot es una reconocida actriz internacional nacida en Israel que ha participado en producciones como Rápidos y furiosos, Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Wonder Woman, Liga de la Justicia de Zack Snyder, Alerta Roja, Heart of Stone, Ralph Breaks the internet, y muchas más.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 19: Gal Gadot attends ELLE's 27th Annual Women In Hollywood Celebration, presented by Ralph Lauren and Lexus, at Academy Museum of Motion Pictures on October 19, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for ELLE) | Foto: Getty Images for ELLE