“Gracias Colombia, gracias mi gente”: así se despidió Shakira en su último concierto en el país

Ante más de 40.000 fans, la ‘Loba’ cautivó a toda su ‘manada’ en Bogotá, en el que fue su último concierto en el país durante su paso con Las Mujeres Ya no Lloran World Tour. Sin importar la lluvia y las frías temperaturas que se vivieron en la capital, los asistieron llegaron a la última cita con la cantante barranquillera, quien deleitó con un espectáculo lleno de sentimiento y mucho amor.

Como fue característico a lo largo de sus conciertos en Brasil y Perú, Shakira presentó un amplio repertorio de canciones pasando por Las de la intuición, Inevitable, Acróstico, La bicicleta, La tortura, Chantaje, Monotonía, Antología, Suerte, She Wolf, Waka Waka y la canción que se ha convertido en todo un himno generacional: Music Sessions, Vol. 53.

Antes de subirse al escenario, la barranquillera salió de las escalinatas de El Campín acompañada por un ‘ejército’ de fans vestidos con chaquetas plateadas y gafas negras y quienes lograron ese privilegiado lugar gracias al concurso organizado por la el staff de la cantante. Luego de recorrer parte de El Campín junto a su ‘ejército de lobas y lobos’, la barranquillera se subió al escenario junto a sus diez bailarines, Darina, Marissa, Liz, Natalia, Halle, Mariya, Joel, Diandre, Mone y Jacob, quienes la acompañaron en más de 10 canciones a través de impecables coreografías curadas por la coreógrafa española Maite Marcos.

La puesta en escena del concierto estuvo marcado por una pantalla gigante con la capacidad de transformarse en dos pantallas a medida que el espectáculo transcurría. Los visuales del concierto se caracterizaron por estar hechos a partir de realidad aumentada e inteligencia artificial que retrataban a Shakira de diversas formas, desde una sirena y una loba, hasta una emotiva versión de Shakira más joven rockera. Durante la interpretación de Acróstico las pantallas mostraron los rostros de los hijos de la cantante.

El espectáculo estuvo marcado por momento claves como la el uso de un inflable gigante en forma de loba que fue usado como preámbulo para su canción She wolf. También el uso de una tambora, una letra S de más de tres metros y una puesta en escena completamente rosa junto a un bailarín disfrazado de robot que posteriormente Shakira ‘destruiría’ una falsa soldadora rosa. La teatralidad del show fue una gran protagonista. La cantante derrochó elegancia gracias a sus cambios de look, 13 en total entre los que se destacó un conjunto Versace hecho a su medida, así como diseños de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne los cuales fueron acompañados por brazaletes de Tiffany & Co. diseñados por Elsa Peretti.

La barranquillera marcada por una gran emotividad al ver a todos sus fans coreando al unísono canciones como Antología dijo, “Cuando me sentí sola ustedes me acompañaron. Cuando me sentí sin fuerzas ustedes me las dieron. Gracias por estas noches inolvidables. Este es mi último en concierto en Colombia... por ahora”, las sentidas palabras provocaron gritos de emoción de todos lo asistentes.

Shakira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, segundo concierto en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El gran cierre del último concierto de la cantante en Colombia fue precedido por la presentación de los 10 ‘mandamientos’ de una ‘Loba’, entre los que se encuentran: No pedirás permiso para ser tu misma, aullarás porque nadie te puede callar, una loba no ataca, se defiende, y como si de una pulla contra Clara Chía se tratara, las pantallas proyectaron el texto: Una loba no codiciará bienes ajenos, ¡Claramente!.

Al cierre, Shakira le dio las gracias al país: “Gracias Colombia, gracias mi gente”.