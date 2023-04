Greeicy Rendón revela su gran cambio físico y confiesa sus temores en un video viral

Greeicy Rendón es una de las cantantes más famosas del país y esto aún llama la atención, pues muchos creían que la carrera de la caleña se iba a enfocar en la actuación, ya que allí ha estado inmersa en casi toda su vida. Greeicy ha estado en importantes producciones como Chica Vampiro, La Pola, La Ronca de Oro, Los años maravillosos y de manera reciente en Ritmo Salvaje de Netflix.

Greeicy Rendón, cantante y actriz colombiana - Foto: Tomada de @greeicy - Instagram

Lo que quizá algunos no recuerden es que la primera aparición que hizo Rendón en el país a nivel público no fue como actriz sino como cantante a sus 12 años en las tarimas del Factor XS, incluso José Gaviria fue su entrenador.

Sin duda, cada paso que da es fielmente seguido por su fanaticada a través de las redes sociales, donde no solo muestra los adelantos musicales, sino también algunos momentos familiares que vive junto a su prometido Mike Bahía y su primogénito Kai, al que pocas veces muestra, pero que siempre se roba el protagonismo cuando hace alguna aparición fugaz.

Kai, hijo de Mike Bahía y Greeicy Rendón - Foto: @mikebahia

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, Greeicy Rendón dejó a todos con la boca abierta. La cantante se mostró como nunca antes se había visto, con un cambio de look extremo y un cabello completamente diferente.

Ante esto, la cantante aseguró que algunos cambios le daban miedo, pero era hora de enfrentarlos y por eso acudió a uno de sus amigos y profesionales en temas de belleza, su estilista de confianza, Malejo Cangrejo.

En el clip compartido a través de sus historias de Instagram, la cantante se dejó ver con cara de angustia mientras tenía varios papeles de aluminio en su cabeza y decía: “Tengo miedo” y Cangrejo, le contestó: “No podemos ser dos con miedo”.

En otros de los videos se vio cuando su amigo ya le estaba quitando los protectores y Greeicy indicó: “Dios mío, tengo miedo. Bebé, eso está muy claro y no lo tengo tan claro, ¿cómo voy a quedar?”.

Pero ante la angustia y querer mostrar el resultado, la imagen final llegó, la cantante se hizo unas iluminaciones con un tono rubio cálido que resaltaba en su larga cabellera y sus seguidores no dudaron en elogiarla.

“Muy bonito si te quedó el color los cambios son buenos siempre y cuando queden así de bonitos”; “hermosa”; “qué buen cambio”; “te luce”.

Cabe destacar que ella sorprendió hace unas semanas con otras publicaciones donde aparecía embarazada y con el cabello corto, lo cual generó mucha intriga entre sus fanáticos porque lucía muy diferente y no se había hablado nada de un nuevo bebé.

Kai es el primer hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía. - Foto: Instagram: @greeicy

Greeicy quiso explicar de qué se traba todo y es un nuevo proyecto en el que ya lleva trabajando durante un tiempo. La también actriz hizo una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, en la que quiso sincerarse y compartir algunos detalles de su nuevo proyecto ‘Yeliana’, inspirado en su faceta como madre y las historias de muchas mujeres valientes que le compartieron sus vivencias.

A su vez, contó los procesos personales que vivió durante su embarazo, siendo mamá primeriza, con miedos, incertidumbres y llantos, como es natural en cualquier mujer que ha disfrutado el privilegio de convertirse en madre y vivir la experiencia.

“Hubo unos días que yo decía: ‘¿qué son estos nudos en la garganta, qué son estos llantos?’. O sea, es que no era un sentimiento con mi bebé; mi relación maternal, esta relación de madre la tengo perfecta, la siento maravillosa, me siento feliz, pero una cosa era esta relación y otra cosa era la relación conmigo misma. Era que pasara el tiempo y yo decía: ‘¿yo si voy a volver hacer todo lo que era antes? ¿Todos los planes que tenía los voy a lograr?’, y me lo sigo preguntando y lográndolo”, dijo la artista caleña.

Luego, añadió: “Obvio para en ese momento era primera vez como mamá, estaba aprendiendo un montón de cosas nuevas. Lo único que hacía 24/7 era cuidar de mi bebé. El momento más demandante de la maternidad es el inicio, siempre lo será, pero ahora las cosas se equilibran y van cambiando”.