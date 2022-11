“Han molestado tanto con eso”: Pipe Bueno retó a quienes le piden que se afeite

Pipe Bueno se ubicó como uno de los cantantes de música popular más famosos de la industria nacional, debido a su evidente talento y la potencia vocal que construyó con el paso del tiempo. Su sello en la escena colombiana recibió gran acogida del público, el cual interpreta a grito herido cada una de las letras que componen su carrera como profesional.

En medio de su crecimiento artístico, el caleño llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la imagen que adoptó, el estilo que tomó y los cambios que hizo a su realidad desde que se convirtió en padre y formó una familia con Luisa Fernanda W. Muchos curiosos se enfocaron en elogiarlo y criticarlo por las decisiones que tomó con respecto a sus espacios privados.

Recientemente, Pipe Bueno despertó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, luego de realizar una de las famosas dinámicas de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde dio paso para que indagaran sobre los temas que quisieran. El cantante se enfocó en una duda que recibió desde hace varios meses, la cual estaba relacionada directamente con su aspecto físico.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, el artista popular respondió una interrogante que estaba relacionada directamente con su barba y la fecha en que se afeitaría. El colombiano se mostró un poco cansado de recibir esta clase de comentarios, ya que le gustaba mucho cómo se veía con este rasgo en su rostro.

Según se pudo apreciar en el post, una persona le preguntó cuándo se afeitaría y se dejaría ver de nuevo sin barba, tal y como lo hizo cuando arrancó su carrera musical. La celebridad señaló que lo han molestando mucho con este tema, por lo que prefería retar a sus fans para que cumplieran una actividad y así definir si se quitaría el vello facial o no.

“¿Cuándo te quitas esa barba?”, escribió la persona en la casilla de las historias.

Pipe Bueno apuntó a que pensaría una buena estrategia para que sus fanáticos cumplieran y así llegara a retirarse la barba por un tiempo específico, ya que quería lucirla de nuevo a finales de año.

“Fíjense que me han jodido tanto con lo de la barba, pero que sepan y entiéndanlo que a mucha gente le gusta también la barba. De hecho, a mí me gusta y me gusta cambiar. Pero han jodido tanto con eso que voy a poner como una dinámica de algo, no sé me lo estoy craneando, para afeitarme. Y eso es pa’ ya. Lo voy a hacer ya porque para el concierto me voy a afeitar si logran la meta de la dinámica que vayamos a hacer. Y me afeito de una para que al concierto de los 15 años de Pipe Bueno el 9 y 10 de diciembre, tenga otra vez barba”, dijo en el video.

Por el momento habrá que esperar cuál será el reto que pondrá el caleño y si sus seguidores lograrán la meta específica.

¿Pipe Bueno estaba ebrio el día que nació su segundo hijo Domenic?

El cantante decidió compartir un video donde se ve cómo, junto a Luisa, van directo al hospital luego de que la paisa sintiera que salió de su cuerpo un líquido extraño que no era orina, cogiéndola desprevenida para la llegada de su segundo hijo.

Por su parte, el cantante contó que “estaba escribiendo música, y, para los que no saben, yo cuando escribo música, yo me tomó por ahí alguna cosa así como para la sed, ¿sí me entiende? como un guarilaque”. En ese momento, Luisa intervino en el video y añadió: “como que se pone contentoso”.

El cantante siguió contando lo que estaba pasando y sostuvo: “estoy más prendido que un diciembre y me dice mi mujer que “vámonos pa’ la clínica” y yo, ¿cómo así?”.

Luego se observa que la influencer es ingresada con tres centímetros de dilatación y lista para dar a luz, mientras Pipe corre a cambiarse su ropa para ponerse una pijama de cirugía, requisito indispensable para poder estar al lado de su pareja durante el procedimiento quirúrgico.

Ya estando los dos juntos en la sala de cirugía, el médico inicia el procedimiento y en un momento le hace señas a Pipe para que se acerque, pues su segundo hijo ya estaba fuera del vientre llorando mientras los médicos lo limpiaban y le hacían todo el chequeo de rutina.