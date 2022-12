¿Harry y Meghan en un comercial de joyas? La confusión ya está dando de qué hablar

Desde que Harry y Meghan salieron del círculo social de la familia real británica han podido diversificar sus métodos de ingresos económicos, siendo la industria del entretenimiento la primera en ser abordada por los duques de Sussex, en la que han podido desenvolverse a la perfección, pues Meghan siendo actriz conoce muy bien “la movida” de las producciones televisivas y Harry, con su papel de príncipe, es experto en buscar patrocinadores para cualquier actividad.

Esta dupla ha logrado a hacerse a jugosos contratos con diversos productos como el podcast de la exactriz, Achetypes, con el que habla de temas de empoderamiento femenino y al que ha invitado a mujeres tan poderosas como la primera dama de Canadá, Sophie Grégoire Trudeau, Paris Hilton, Serena Williams, Mariah Carey y muchas más. También han sido muy resonados con el documental que estrenaron el 8 de diciembre, Harry & Meghan, en el que cuentan su versión de la historia sobre cómo se dio su renuncia a las funciones reales y los motivos exactos de dicha ruptura real con la familia del príncipe.

Por eso muchos están alerta de las nuevas apariciones de la pareja exroyal, que sigue trabajando fuertemente en diversos negocios y muchos pensaron que la publicidad, y especialmente con una marca de joyas, era la nueva “gallinita de oro” de los Sussex, pues el comercial de dicha empresa ha dejado a más de uno con la duda: ¿son Harry y Meghan los del comercial?

La confusión radica básicamente en un solo asunto: que los modelos que se muestran en el comercial, a los que no se les ve bien su rostro, pero sí las joyas que están usando, son muy parecidos a los Sussex, pues la mujer es afrodescendiente y tiene el pelo negro en ondas como la duquesa y el hombre es blanco con barba pelirroja, exacta a la del príncipe.

El revuelo en redes sociales ya se armó y muchos han atinado a decir que son en efecto los Sussex y hasta se han atrevido a opinar que no es muy bueno que ellos se presten para ese tipo de producciones, pues no están “a su nivel”; sin embargo, Harry y Meghan no forman parte del comercial y al parecer la estrategia de la marca era tener como modelos de sus productos a una pareja muy similar a los Sussex, asunto que le funcionó a la perfección.

Harry y Meghan aún siguen cosechando éxitos, y también críticas, con el documental que dejó muy mal parada a la familia real británica y más específicamente al hermano mayor del duque, el príncipe William de Gales, quien habría sido uno de los que propició el asedio de la prensa británica hacia Meghan, quien terminó pensando en terminar con su vida por todo lo que salía en los medios y tabloides del Reino Unido, con historias que según ella son falsas y afectaron su salud mental.

Por ello, Harry confiesa que él mismo tomó la decisión de retirarse de sus funciones reales junto a su esposa y su hijo para exiliarse en California, Estados Unidos, y así tener más control sobre lo que hace Meghan, dónde se muestra y poder entablar más recursos legales contra los que se atreven a inventar artículos malintencionados sobre la exactriz, con el único propósito de dejar bien parados a sus pares reales, William y Kate.

Por otro lado, muchos han salido en defensa de la familia real diciendo que los Sussex se valen de su fama de royals para lucrarse a cuestas de la mala impresión que dejan de su propia familia, es decir, le sacan dinero a lo que ellos culpan de su retiro y por lo cual se victimizan, dejando claro que los verdaderos afectados por esta escandalosa polémica son el príncipe William, su familia y el nuevo rey Carlos III, papá de los príncipes.