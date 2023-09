Harvard revela cuáles son las frases que usan las personas manipuladoras

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard, reveló un dato sobre la manipulación que ejercer una persona en las relaciones interpersonales. La investigación dejó en evidencia que la mente estaría detrás de todo.

De acuerdo con Cortney S. Warren, una destacada psicóloga de la Escuela de Medicina de Harvard, especializada en adicciones amorosas y rupturas, el resultado dejó las frases manipuladoras más comunes que usan las personas manipuladoras, así como algunas formas de no caer en dichas acciones.

Cuando una persona ponga en duda el juicio o la cordura, lo ideal, según la especialista es no caer en la trampa, y responder de manera asertiva: “Por favor, no cuestiones mi capacidad para pensar con claridad” y además, “Incluso si no estamos de acuerdo, yo veo la realidad de esta manera”.

Lo anterior permitirá generar y fomentar la autoafirmación, evitando la manipulación socave, que afecta en la mayoría de los casos la autoestima.

La manipulación puede ser tan sutil que la víctima le cuesta muchísimo identificarlo. | Foto: Foto: Ingimage

Por su parte, el estudio también reveló que cuando una persona usa frases “para invalidar tus preocupaciones, es esencial mantener tus límites emocionales”, reseñó el portal Terra. A lo que la víctima debe responder con determinación argumentos como: “Estés o no de acuerdo conmigo, así es como me siento ahora” o “No juzgues mis sentimientos. No están sujetos a debate”.

Es importante saber reconocer las emociones y no dejar desestimarse. “Cuando se minimiza el impacto de comentarios hirientes, es crucial expresar tu dolor”, es ahí cuando la persona maltratada debe responder con valentía, fomentando la comunicación honesta y estableciendo límites claros: “Ese comentario fue divertido para vos, pero hirió mis sentimientos” o “No sentí que fuera un chiste, te pido que no me hables así”.

Consejos para evitar discusiones de pareja. Foto: Thinkstock

Decir gracias y usar gestos positivos. “Decir “te quiero” aparecía como el mayor símbolo de la salud de una pareja, pues proporcionaba a los individuos una reafirmación de su amor” asegura el estudio, así como decir “gracias” también ocupaba un lugar importante en estos casos, porque permitía a cada uno darle el valor al otro.

Por otra parte, Business Insider puntualiza que la manipulación se da también en ámbitos laborales en donde se evidencia el abuso y el control; por esto, asegura que las personas manipuladoras suelen también expresar enfado “más allá de lo normal”.

La manipulación también puede darse en el ámbito laboral. | Foto: Getty Images / isayildiz

Es entonces que el sitio precisa que una persona narcisista suele tener estos niveles de manipulación en los cuales cuando está enfadado o molesto lo expresa con gritos sin tener compasión o afecto por la persona por la que alguna vez sintió amor.