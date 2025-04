¿Hay traición? Equipo de la Toxicosteña rompió el silencio por rumores de estafa: “¿En qué mente cabe?"

La competencia en La casa de los famosos continúa y algunos de sus integrantes, que al inicio no tenían mayor reconocimiento, han logrado ganarlo noche tras noche en la televisión colombiana y en la transmisión en vivo en el 24/7.

Hace algunas semanas, durante el congelados, entró Oswaldo, el mánager de la Toxi y fue uno de los momentos más tensos protagonizado por un visitante, pues él fue directamente a abrirle los ojos a la famosa y a decirle con quiénes puede contar y con quien no. Debido a esto, el equipo de las chicas fuego se desintegró, ya que ella fue una de las tantas que recibió la frase “Cuidado con el fuego, porque el fuego quema”.

Estafas a nombre de la Toxicosteña, de La casa de los famosos

En los últimos días, la toxi se ha mostrado bastante intranquila en la casa al manifestar cierta preocupación por sus hijos y su familia a raíz de unos sueños. Y aunque ella no tiene forma de saber lo que pasa fuera de la casa, si puede intuir que algo pasa y de hecho, la involucra.

“Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de La Toxicosteña. Todo está súper bien, no está pasando nada malo. Solo están malinterpretando las cosas”, es lo primero que aseguraron por parte del equipo de trabajo.