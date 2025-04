Hernán Orjuela advirtió sobre inesperada noticia frente a trámites consulares; se refirió a quienes residen en Miami

No obstante, recientemente, el colombiano fue foco de reacciones en redes sociales, luego de soltar una inesperada noticia de interés, relacionada directamente con aquellos que residían en Miami. Desde su experiencia, el presentador decidió subir un video a su cuenta personal de TikTok, donde anunció que el consulado de Colombia empezaría a implementar cambios en la atención que brindaban a los usuarios, permitiendo una posible mejora.

Según se observó, el famoso reveló que a partir del 7 de abril de 2025, aquellos que se encuentren en la Florida, específicamente en Miami, ya no tendrán que hacer extensas filas para sus trámites, sino que los podrán realizar a través de una cita previa, la cual se deberá solicitar a través de la página web oficial. La celebridad pidió a quienes vieran su publicación que difundieran la información por las plataformas digitales, dejando bien enterados a aquellos que estaban a la espera de algún tema consular.

“Atención, les tengo una noticia muy, pero muy importante a los residentes colombianos que vivimos en Miami o que vivimos en el sur de la Florida o en este estado. Ha llegado un momento muy, pero muy especial. No hay más filas para los trámites consulares en Miami, así como lo oyen ”, comentó al inicio del clip, donde puso un banner con la información oficial.

“El Consulado de Colombia en Miami solamente va a atender con cita previa agendada, pero en línea. Debes ingresar a la página web del Consulado y agendar la cita el día hábil anterior al que deseas programarla, no va a ser necesidad hacer más filas, llegar la noche anterior ni nada. Esto es gratis, no se cobra, el Consulado no recibe un peso por este servicio”, agregó.