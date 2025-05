Hija de Gustavo Petro reveló la fuerte razón por la que no sale con hombres colombianos

Andrea Petro, una de las hijas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó por medio de sus redes sociales y respondió algunas de las preguntas de sus seguidores. Reveló la razón por la que no sale con seguidores.

“Yo ya salí con un seguidor, pero pues, yo les voy a decir la verdad, yo aquí en Europa soy nadie, trato de que la gente no sepa quién soy, porque primero está la seguridad, y mi vida personal, que no quiero que esté sobreexpuesta, porque eso que te estén buscando en internet y salga toda tu vida es una mamera”, dijo frente sus miles de seguidores.

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: andreapetro91

Explicó que prefiere tener citas con personas que no tengan idea de quién es su padre, para evitar situaciones incómodas.

“Salgo muchísimo con europeos, que no tienen ni la más remota idea de con quién están saliendo y no saben mi apellido. Se enteran es después, ya en confianza. Me cuesta trabajo salir con alguien que sepa quién soy, porque no sé sus reales sentimientos o intereses, entonces prefiero no salir”, explicó.

Además, mencionó que, en varias ocasiones, figuras del mundo de la farándula, el deporte y la política se han mostrado interesados en poder salir con ella. Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado conectar de la manera en la que espera.

“Sí, me han invitado a salir artistas, algunos futbolistas, políticos, pero no me gusta, no me siento a gusto con eso y, por el momento, no me sale”, agregó.

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa/ Camila Díaz

¿Cómo reaccionan las personas cuando se enteran de que Andrea es hija del presidente de Colombia?

Frente a su público, Andrea Petro confesó que ha vivido experiencias negativas e incómodas al intentar entablar algún tipo de relación con personas que conocen la historia de tu familia

“Imagínense la situación, ustedes están saliendo con una chica que es empresaria, que es independiente, qué es chévere, que es mamá soltera, que se la pasa viajando y todo eso, bacano, pero cuando te dice que en realidad es la hija de un presidente, pues es bastante incómodo”, añadió.