Hija de Karina García destapó la verdadera razón por la que no viven juntas

“Un día normal le dije a mi mamá que quería irme uno o dos meses a visitar a mi abuela (porque vive en Estados Unidos) y a aprender inglés. Me vine en marzo y la verdad yo empecé a estudiar, trabajar, me gustó y acá sigo”, dijo la joven frente a las cámaras.

“Para ella fue superduro y para mí también, pero siento que para ella fue más complicado porque me dijo que me iba a dejar volar y cumplir mis sueños, porque yo le dije que me iba a ir uno o dos meses, pero ella en el fondo sabía que yo me iba a quedar y le dio muy duro. La verdad, al principio lloraba bastante”.

“Ella me contó, la verdad, como hace cinco meses. Me contó vía telefónica y para mí fue un shock, no creí que iba a pasar, me puse muy feliz, también vino y me visitó para contarme todo personalmente. Fue demasiado lindo, la verdad”, indicó.