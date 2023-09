Hija de la niñera de Shakira rompe el silencio y le manda contundente mensaje a Piqué

La mención a su exsuegro no es la única pulla que la cantante le envía al español, ya que no dudó en dedicarle el tema musical a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, Milan y Sasha, quien habría sido la persona que descubrió la infidelidad de este con Clara Chía.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien”, dice la canción.