Hijo de Giovanny Ayala ‘captó’ a Amparo Grisales hablando de él fuera de ‘Yo me llamo’: “La gente no sabe escuchar”

Yo me llamo ya arrancó con la segunda etapa del concurso y eligió a los primeros tres participantes que entrarán a la escuela de la imitación con el resto de concursantes que recibieron tres estrellas verdes en las audiciones. En esta ocasión, los que salieron victoriosos fueron Diomedes Díaz, Dario Gómez y Paola Jara, dejando por fuera otros talentos destacados.

Yo me llamo 2023.

Este fue el caso de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, quien pasó por el escenario del programa de Caracol Televisión imitando a su progenitor y dándole un tributo a la música popular. El joven impactó por el parecido físico y vocal, pero al final no logró avanzar en la competencia, debido a errores que cometió.

El cantante quedó en el centro de varias noticias en los medios nacionales, a raíz de un comentario que soltó Amparo Grisales, donde afirmaba que no le daba la estrella verde desde el inicio por lo bien que cantaba y lo alejado que llegaba a estar del artista original. La colombiana fue criticada y reprochada en redes sociales, pero siempre se mantuvo en su posición profesional.

Amparo Grisales e hijo de Giovanny Ayala dialogaron en Yo me llamo.

De hecho, recientemente, Amparo Grisales estuvo como invitada en Día a día, espacio que utilizó para hablar de Yo me llamo y exponer su punto de vista con respecto a los concursantes. En la charla salió a flote lo ocurrido con el hijo de Giovanny Ayala, aclarando su opinión y las palabras que dio en aquel capítulo.

El concursante cantó A chillar a otra parte.

La actriz puntualizó que el cantante no era malo y, por el contrario, tenía muy buen trabajo vocal, pero el color no se parecía al del progenitor. Allí lanzó un comentario, el cual hacia referencia a que la gente no escuchaba claro y se basaba solo en las emociones del instante.

“No se trata de eso (negó que sea malo), simplemente cantaba muy bien, pero el color no lo tenía. entonces, a veces, la gente no sabe escuchar, vamos a empezar por ahí (…) No saben escuchar y entonces se van por la emoción”, dijo la ‘Diva’ en el programa matutino.

Amparo Grisales habló sobre la nueva temporada de 'Yo me llamo'

No obstante, la manizaleña afirmó que el hijo de Giovanny Ayala era muy joven y talentoso, por lo que le dio risa ver el desenlace de la situación con dicha confesión. “El chico, además muy jovencito, muy lindo, de 18 años, a mí me dio mucha risa porque cuando dijo que Giovanny Ayala era el papá, que el original era el papá”, aseguró en conversación con los presentadores.

La celebridad agregó que siempre destacaron el poder musical del hijo del cantante popular, por lo que él tenía claro que su trabajo artístico podía llegar lejos y a otros espacios.

“A él siempre se le dijo que cantaba muy bien, precisamente no le di la estrella porque me pareció que cantaba muy bien y el color no era igual al del papá”, comentó la jurado de Yo me llamo.

Giovanny Ayala responde a las declaraciones que Amparo Grisales hizo sobre él en 'Yo me llamo'

Iván Lalinde reflejó que el talento del joven podía ser para otro concurso, pues allí se buscaba era el imitador. Ante esto, Amparo Grisales tomó la palabra y aseveró: “Los buenos cantantes se van para otro concurso, no para ‘Yo me llamo’. Yo nunca lo desautoricé”.

“Que la gente sepa que son audiciones abiertas, es lo lindo de ‘Yo me llamo’, esas personas que quieren aparecer dos segundos en televisión, así la embarren, lo logran”, agregó, hablando sobre la finalidad y la oportunidad que daba el proyecto a miles de personas.

Este contenido fue captado por Miguel Ayala, quien compartió lo dicho por la artista en el matutino. El cantante compartió el post en su cuenta personal de Instagram y dejó a la vista lo mencionado por la ‘Diva’ colombiana.