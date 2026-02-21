Gente

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Miguel Ayala recibió mensajes de sus seguidores.

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
El joven cantante se sinceró con respecto a uno de los momentos más complicados de su vida.
Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, rompió el silencio y entregó nuevos y estremecedores detalles sobre el secuestro del que fue víctima hace varios meses, un momento que generó terror entre sus familiares y seguidores.

En una reciente entrevista con La Kalle, el joven relató por primera vez los momentos de angustia, miedo y maltrato que sufrió durante su cautiverio, dejando al descubierto la maldad de las personas que lo retuvieron.

El joven artista se pronunció en su cuenta de Instagram tras haber sido secuestrado.
Según contó, todo comenzó con lo que parecía un simple robo, sin imaginar que terminaría en una pesadilla de dos semanas y una incertidumbre sobre lo que podría ocurrirle si no cumplía las órdenes que recibía.

“Yo pensé que era un robo, fue una película (…) Nos decían: ‘Agachen la cabeza’ y nos pedían la plata. Nosotros dijimos que no teníamos plata, que se llevaran el celular y todo lo demás”, indicó.

Sin embargo, lo peor se dio algunas horas más tarde, cuando los delincuentes los obligaron a bajarse del vehículo en el que estaban siendo trasladados para iniciar una larga caminata en medio de una zona rural, la cual duró varias horas.

“Apenas nos bajamos, caminamos como una hora, más o menos, una hora y media, y nos tocó decir que ya estábamos cansados (…) Caminamos por trocha, agua, piedras y por un momento había como de esa arena que lo hunde a uno y dijimos que nos dejaran descansar un rato y dormir; así es horrible”, manifestó frente a los micrófonos de la producción.

@lakalle96.9

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, narra los momentos más dificiles de su secuestro. Lo que en principio parecia un robo termino en una historia de película... pero de terror. Revive todos los detalles de esta dificil historia #miguelayala #miguelayalahijogiovannyayala #liberacionmiguelayala

♬ sonido original - La Kalle 96.9FM - La Kalle 96.9FM

Agregó que, pese a que les permitieron detenerse por algunos minutos, era muy poca la energía que lograban recobrar, ya que su cuerpo no estaba preparado para exponerse a este tipo de situaciones.

“Yo decía, esto uno no se lo desea ni al peor enemigo”, confesó, al explicar que debían permanecer alertas ante cualquier ruido por temor a perder la vida. No obstante, la incertidumbre y el hambre les hacían perder la razón en algunos tramos del desplazamiento.

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

El testimonio del también cantante de música popular ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de Giovanny Ayala, quienes desconocían detalles de lo ocurrido.

Tan pronto fue rescatado, Miguel se reunió con su familia y recibió terapias psicológicas con el fin de trabajar los traumas generados.

“Gracias a Dios estás sano y salvo, ahora a sacarla del estadio, vamos con toda, hermano”; “Gracias a Dios en libertad ya, a derrochar talento. La nueva generación de la música popular” y “Solo quien ha pasado por algo así sabe el miedo, la angustia y el dolor que se sienten. No es una historia, es una realidad que marcó su vida”, son algunas de las palabras que se leen.

