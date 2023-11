Hollywood, de nuevo de luto: hallan muerto a reconocido actor de CSI Miami

Cuando Hollywood aún no se recupera de la repentina muerte del carismático actor Matthew Perry, recordado por su rol de Chandler, en la exitosa serie Friends , el pasado 28 de octubre, este martes se conoció de otra trágica noticia que estremece a la industria del entretenimiento em Estados Unidos.

Se trata de la muerte del actor Evan Ellingson, fallecido el pasado domingo, 5 de noviembre, quien alcanzó la fama en producciones como My Sister’s Keeper y CSI Miami. Fue hallado sin vida en un dormitorio en la ciudad de Fontana, ubicada a una hora del condado de Los Ángeles, reportó la cadena CNN en Español.

Una joven promesa que se perdió en las drogas

Según medios como la revista especializada en entretenimiento Variety , la carrera de Ellingson en la televisión c omenzó en el año 2001 cuando interpretó al joven Chuck, en la película Living in Fear.

Como actor infantil, según CNN , protagonizó 19 episodios de la comedia de ABC Complete Savage s, entre 2004 y 2005, y apareció durante la sexta temporada de la reconocida serie de televisión de Fox 24, junto a Kiefer Sutherland. Y, en 2006, Ellingson apareció en la película de la época de la guerra Letters from Iwo Jim a y en la comedia independiente de 2007 Walk the Talk .