Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

Estos son los que podrían tener más suerte en este día.

28 de enero de 2026, 12:40 p. m.
El horóscopo chino ofrece pistas sobre quiénes podrían tener más suerte
El horóscopo chino ofrece pistas sobre quiénes podrían tener más suerte

Desde hace siglos, el horóscopo chino funciona como una guía simbólica que muchas personas usan para entender cómo se mueve la energía a su alrededor, especialmente en temas tan sensibles como la suerte y el dinero.

Lejos de prometer predicciones exactas, este horóscopo oriental mezcla astrología, numerología y el calendario lunar para ofrecer pistas y orientaciones que pueden influir en la manera en que cada quien enfrenta sus decisiones económicas y personales.

Horóscopo chino para este miércoles 28 de enero

Rata (1936, 1948, 196, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

En este día, es apropiado que las personas se sienten a ordenar pendientes y a aclarar ideas que vienen convirtiéndose en tormentosas desde hace días. Durante el día, se puede dar una conversación que arreglaría una situación que parecía estancada y devolvería la tranquilidad.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A lo largo del día aparece la oportunidad de poner límites sin culpa, todo con el objetivo de cuidar mejor la energía. Además, se podría tener una sensación de estabilidad que reconforta y alivia tensiones.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este día podría ser bastante intenso y, especialmente en la tarde, se daría un cambio de planes que obligaría a improvisar y a demostrar la capacidad que tienen las personas para adaptarse.

Signos del horóscopo chino que tendrían suerte en juegos de azar los cuatro últimos días de julio de 2025, según la IA.
Signos del horóscopo chino que tendrían suerte en juegos de azar los cuatro últimos días de julio de 2025, según la IA.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este día invita a proteger el espacio emocional y evitar discusiones que sean innecesarias. También se podría dar una sensación de alivio al dejar atrás ciertas exigencias externas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Pese a que muchas personas pueden buscar la opinión de estas personas, conviene más escuchar y no tanto hablar, para así evitar malentendidos.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

En este día, las personas pueden ver que las decisiones que se toman con calma son apropiadas, pues una que fue tomada con tranquilidad demuestra ser acertada.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

En la tarde de este día, una noticia o un encuentro realmente inesperado podría cambiar el ánimo para bien y liberar tensiones.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Para organizar pensamientos, realizar una actividad creativa o tranquila, podría ser bastante útil. Además, se recomienda bajar la guardia y descansar sin culpas.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es el momento de evitar malentendidos, y para esto, se hace necesario moderar el humor. Así, el entorno se vuelve más relajado y permite disfrutar sin tanta presión.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es hora de entender que aceptar que no todo depende de uno genera alivio y que no está mal dejar que otros se rescaten solos.

Signos del horóscopo chino

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Conviene no asumir responsabilidades que no vienen al caso ni corresponden. En este día se impone la necesidad de silencio y tiempo propio.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Durante la tarde, una pequeña gratificación personal renueva la motivación. Al anochecer, el cuerpo pide comodidad y entornos conocidos.

