Gente
Horóscopo de fin de mes este 31 de octubre para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar
La figura mexicana habló de los cambios que se vienen para las 12 casas.
En los últimos años, la astrología ha cobrado una relevancia creciente entre quienes buscan orientación para su vida cotidiana.
Lo que antes era visto como una disciplina esotérica, hoy se ha convertido en una herramienta popular para conocer cómo encarar el día, la semana o incluso el mes.
En México, una de las voces más reconocidas dentro de este ámbito es Nana Calistar, quien se ha ganado la atención y confianza de miles de seguidores gracias a la publicación diaria de los horóscopos de los 12 signos del zodiaco.
Horóscopo de hoy 31 de octubre según Nana Calistar
- Aries
“No te quedes con las ganas de nada, que más vale arrepentirse que quedarse con el ‘¿y si...?’ Si tienes pareja, necesitas hablar más y gritar menos; la comunicación, el respeto y la tolerancia son la base para que no se les desmorone el amor como pan duro".
- Tauro
“Si tu supieras la fuerza que tienes, hasta miedo te daría. No permitas que nadie se te suba al cuello, recuerda que cuando ellos van por la leche, tu ya vienes con el queso, la nata y hasta el requesón. Te vas a enterar de chismes familiares, pero ni los peles; que la gente hable es señal de que tu estás avanzando y ellos nomás mirando”.
TAURO 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
- Géminis
“Tú que todo lo quieres y todo lo puedes, pero a veces te galta tantita paciencia. Los sueños se hacen realidad solo si eres constante, así que deja de empezar mil cosas y no terminar ninguna. No bajes la guardia, porque el éxito está tocando tu puerta y solo falta que te decidas abrirle”.
- Cáncer
“Si supieras lo mucho que vales, no andarías dudando tanto de ti. Confía en tus sueños, porque la vida te está preparando sorpresas hermosas. El universo te va a poner en charola de plata a la persona correcta, pero necesitas abrir los ojos y dejar de buscar amor donde solo hay soledad”.
CÁNCER 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
- Leo
“Estás en una etapa tan perra que ni el mismísimo Mercurio retrógrado se atreve a meterse contigo. No dudes ni un segundo de tu capacidad, porque si lo deseas y le echas ganas, esas metas que traes atoradas en la cabeza van a empezar a tomar forma”.
- Virgo
“Ten cuidado con lo que pides, porque la vida te anda escuchando y se te puede cumplir de golpe, y luego ni sabes qué hacer. Si sigues dándole vueltas a lo que ya se fue y ya pasó, vas a seguir atorado y no vas a concretar tus metas ni tus sueños. Este cierre de octubre te pide que sueltes el pasado de una buena vez”.
VIRGO 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
- Libra
“Ya era hora de que el universo te hiciera justicia divina. Se vienen mejoras laborales, cambios positivos en el trabajo y posibilidad de subir de puesto o tener un mejor horario. Pero cuidado con las decisiones impulsivas, podrías meter la pata en algo que después lamentes”.
- Escorpio
“Tu siempre tan intenso, tan misterioso y con ese fuego que pocos saben apagar. Aprende a cumplir tus promesas, porque la vida te va a poner enfrente a alguien de tu pasado solo para mostrarte que la justicia divina sí existe”.
ESCORPIÓN 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
- Sagitario
“Siempre queriendo volar más alto que el viento, pero a veces te cuesta aterrizar. Es momento de reconciliarte con tu pasado, de ver lo que has vivido sin rencor ni culpa. Ya deja de repetir los mismos errores, que la vida no es un círculo, es una escalera, y tu ya estás para subir, no para dar vueltas”.
- Capricornio
“Tú que pareces de hierro pero por dentro eres un algodón con sentimientos, cuídate porque este cierre de mes te traerá cambios emocionales muy intensos. No descuides tu cuerpo, porque andas con tendencia a subir de peso; muévete, haz ejercicio y bájale a los antojitos o se te va a hacer bolas en el engrudo”.
CAPRICORNIO 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
- Acuario
“Siempre tan inteligente, pero tan distraído que a veces ni tú te sigue
s la corriente. En estos días te llegará un dinero que te debían o un pago que ya dabas por perdido, así que aprovéchalo sabiamente. No te caigas ante los problemas, levanta la cara y saca fuerza de donde no creías tener, porque lo que viene no es castigo, es empujón del destino”.
- Piscis
“Tu que sientes todo y a veces ni sabes por qué, este cierre de octubre te pondrá a prueba para ver qué tanto has aprendido. Se vienen situaciones complicadas, pero nada que no puedas superar. Estás en una etapa donde debes reflexionar hacia dónde vas, qué promesas no has cumplido y qué sueños dejaste arrumados por miedo o flojera”.
PISCIS 31 de octubre— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 31, 2025
