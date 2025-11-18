Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la semana del 17 al 21 de noviembre; recalca que no se debe confiar en nadie

Cada vez son más quienes recurren a la astrología en busca de orientación para organizar su semana, planear el mes o incluso proyectar el año. La idea de que los movimientos de los astros influyen en la vida de los 12 signos del zodiaco continúa ganando importancia y relevancia.

En distintos países se han dado a conocer expertos que han hecho reconocimiento gracias a predicciones y horóscopos que, según sus seguidores, suelen ser acertados.

Mhoni Vidente dio el horóscopo para la semana del 16 al 21 de noviembre. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Entre las voces más influyentes se encuentra Mhoni Vidente, reconocida a nivel internacional por su estilo directo y por ofrecer semanalmente el horóscopo para cada una de las casas astrales.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025

Aries (carta: el diablo)

Deberá ser cuidadoso con las personas que lo rodean, pues la traición podría estar más cerca de lo que se imagina. Además, deberá cuidar la salud y la economía.

Números de la suerte: 03, 04, 19.

Tauro (carta: el ermitaño)

Para las personas de este signo será una semana llena de energías encontradas, problemas y discusiones, por lo que deben evitar hablar de más.

Números de la suerte: 14, 75, 96.

Géminis (carta: la rueda de la fortuna)

En estos días, las personas de Géminis van a estar analizando muy bien lo que desean para su futuro. En cuanto a la salud, podrían tener problemas de migraña o estrés.

Números de la suerte: 33, 20, 14.

Cáncer (carta: el juicio)

Es momento de ponerse como prioridad y buscar la paz a toda costa. En estos días podrían vivir reajustes en el ámbito laboral y también podrían recibir invitaciones a eventos importantes.

Números de la suerte: 21, 30, 68.

Leo (carta: el sol)

Para este signo se augura una buena semana, llena de plena energía y la estabilidad que tanto se había pedido. Para la salud, deben hacer ejercicio y no caer en el estrés.

Números de la suerte: 01, 19, 26.

Virgo (carta: la justicia)

En estos días, las personas de Virgo podrían vivir un boomerang y recibir dinero extra. Para esta semana se alinearán los astros a favor y podrían resolver todos los problemas.

Números de la suerte: 01, 33, 46.

Libra (carta: el loco)

Para esta semana, las personas de Libra podrían tener problemas que afecten el sueño, lo cual podría significar estrés o dificultad para concentrarse.

Números de la suerte: 22, 39, 51.

Escorpio (carta: la templanza)

La astróloga señala que las personas de Escorpio tendrán una buena semana llena de alegría y de estabilidad económica.

Números de la suerte: 12, 70, 98.

Sagitario (carta: el as de oros)

Se vienen buenos días para las personas de Sagitario, sobre todo en cuanto a triunfos y crecimiento. Antes de que lleguen esos días deben solucionar cosas como deudas o asuntos laborales.

Números de la suerte: 28, 35, 44.

Capricornio (carta: la torre)

La pitonisa recalca que será una semana de mucho trabajo y, además, hace énfasis en que no se debe confiar en nada, pero especialmente en nadie.

Números de la suerte: 03, 25, 30.

Acuario (carta: el mundo)

Para las personas de Acuario, esta semana estará llena de ocupaciones y la vidente recomienda poner toda la documentación y las deudas al día.

Números de la suerte: 08, 26, 57.

Piscis (carta: el emperador)

Es importante que en esta semana, las personas de este signo sean totalmente reservadas y no confíen demasiado en las personas que les rodean.