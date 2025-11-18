Suscribirse

Gente

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la semana del 17 al 21 de noviembre; recalca que no se debe confiar en nadie

La astróloga ve oportunidades para algunas casas astrales, pero problemas para otras.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 8:31 p. m.
Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

Cada vez son más quienes recurren a la astrología en busca de orientación para organizar su semana, planear el mes o incluso proyectar el año. La idea de que los movimientos de los astros influyen en la vida de los 12 signos del zodiaco continúa ganando importancia y relevancia.

En distintos países se han dado a conocer expertos que han hecho reconocimiento gracias a predicciones y horóscopos que, según sus seguidores, suelen ser acertados.

Mhoni Vidente soltó cruda predicción.
Mhoni Vidente dio el horóscopo para la semana del 16 al 21 de noviembre. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Entre las voces más influyentes se encuentra Mhoni Vidente, reconocida a nivel internacional por su estilo directo y por ofrecer semanalmente el horóscopo para cada una de las casas astrales.

Contexto: Cruda advertencia de Mhoni Vidente sobre hecho que ocurriría en noviembre: “No se va a salvar”

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025

  • Aries (carta: el diablo)

Deberá ser cuidadoso con las personas que lo rodean, pues la traición podría estar más cerca de lo que se imagina. Además, deberá cuidar la salud y la economía.

Números de la suerte: 03, 04, 19.

  • Tauro (carta: el ermitaño)

Para las personas de este signo será una semana llena de energías encontradas, problemas y discusiones, por lo que deben evitar hablar de más.

Números de la suerte: 14, 75, 96.

  • Géminis (carta: la rueda de la fortuna)

En estos días, las personas de Géminis van a estar analizando muy bien lo que desean para su futuro. En cuanto a la salud, podrían tener problemas de migraña o estrés.

Números de la suerte: 33, 20, 14.

  • Cáncer (carta: el juicio)

Es momento de ponerse como prioridad y buscar la paz a toda costa. En estos días podrían vivir reajustes en el ámbito laboral y también podrían recibir invitaciones a eventos importantes.

Números de la suerte: 21, 30, 68.

  • Leo (carta: el sol)

Para este signo se augura una buena semana, llena de plena energía y la estabilidad que tanto se había pedido. Para la salud, deben hacer ejercicio y no caer en el estrés.

Números de la suerte: 01, 19, 26.

Horoscopos de la Semana del dia #16deNoviembre al dia #21deNoviembre #riqueza #mhonividente
  • Virgo (carta: la justicia)

En estos días, las personas de Virgo podrían vivir un boomerang y recibir dinero extra. Para esta semana se alinearán los astros a favor y podrían resolver todos los problemas.

Números de la suerte: 01, 33, 46.

  • Libra (carta: el loco)

Para esta semana, las personas de Libra podrían tener problemas que afecten el sueño, lo cual podría significar estrés o dificultad para concentrarse.

Números de la suerte: 22, 39, 51.

  • Escorpio (carta: la templanza)

La astróloga señala que las personas de Escorpio tendrán una buena semana llena de alegría y de estabilidad económica.

Números de la suerte: 12, 70, 98.

  • Sagitario (carta: el as de oros)

Se vienen buenos días para las personas de Sagitario, sobre todo en cuanto a triunfos y crecimiento. Antes de que lleguen esos días deben solucionar cosas como deudas o asuntos laborales.

Números de la suerte: 28, 35, 44.

Contexto: Preocupante predicción de Mhoni Vidente para 2026; alertó sobre situación que causaría estragos: “Es casi imposible eso”
  • Capricornio (carta: la torre)

La pitonisa recalca que será una semana de mucho trabajo y, además, hace énfasis en que no se debe confiar en nada, pero especialmente en nadie.

Números de la suerte: 03, 25, 30.

  • Acuario (carta: el mundo)

Para las personas de Acuario, esta semana estará llena de ocupaciones y la vidente recomienda poner toda la documentación y las deudas al día.

Números de la suerte: 08, 26, 57.

  • Piscis (carta: el emperador)

Es importante que en esta semana, las personas de este signo sean totalmente reservadas y no confíen demasiado en las personas que les rodean.

Números de la suerte: 05, 17, 56.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidenteHoróscoposignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.