Horóscopo de Nana Calistar de cada uno de los 12 signos, este sábado 3 de enero

En tiempos de hiperconectividad, la astrología encontró en el entorno digital un terreno fértil para expandirse y ganar nuevos seguidores. Cada día, más personas consultan los astros en busca de claves que les permitan interpretar el presente y anticipar lo que vendrá.
Para ese público, los movimientos planetarios se transforman en una brújula personal que influye tanto en decisiones prácticas como en el plano emocional.
Dentro de este fenómeno se destaca Nana Calistar, astróloga mexicana que supo construir notoriedad al desafiar las formas clásicas de la disciplina.
Con un estilo frontal, irreverente y sin concesiones, se distancia del tono solemne que suele dominar este ámbito y propone una lectura distinta, más directa y cercana, que conecta con una audiencia amplia y diversa.
Horóscopo de los 12 signos del zodiaco este sábado 3 de enero de 2026
- Aries
“Aries, cuídate mucho de accidentes, no andes a las carreras ni confiado de más. No es mala idea cargar un limón contigo, no por superstición, sino porque te ayudará a estar más atento y a no andar distraído. A veces tu mayor enemigo eres tú mismo por querer hacer todo rápido y sin pensar”.
- Tauro
“Tauro, se aproxima un acontecimiento importante donde vas a brillar, pero ojo: también tienes que ponerte perrísimo o perrísima, porque la presencia cuenta y mucho. Hay propuestas laborales interesantes y cambios en tu estado de ánimo que te harán ver la vida desde otra perspectiva”.
- Géminis
“Géminis, se vienen cambios fuertes en tu estado de ánimo, y no es casualidad: la vida te va a mostrar el verdadero rostro de muchas personas. Ya no esperes nada de quien nunca te ha dado ni las gracias. El amor y las oportunidades existen, pero hay que saber con quién sí arriesgarse y con quién no”.
- Cáncer
“Ojo con lo que comes, porque hay riesgo de infección estomacal; no todo lo que se antoja conviene. Una amistad anda de capa caída, pasando por momentos complicados, y tu consejo o tus palabras podrían ser justo lo que necesita, así que no te cierres”.
- Leo
“La vida te está diciendo clarito y sin rodeos: ocúpate de tus cosas y deja de cargar problemas que no son tuyos. No tiene caso andar gastando energía en situaciones o personas que lo único que te dejan es estrés, chismes y dolores de cabeza que ni el paracetamol quita. Aprende a poner límites, porque cuando no los pones tú, la vida te los pone… pero a golpes".
- Virgo
“Se te van a caer varios veinte, Virgo. Hay personas que te ven con otros ojos, con ojos de cariño y hasta de amor, pero tú andas tan desconfiado que dudas hasta de tu sombra. Traes nuevos proyectos en puerta y también planes de viaje que te van a ayudar a despejar la mente y acomodar ideas, pero primero necesitas limpiar tu entorno”.
- Libra
“La vida te pide que pongas los pies bien en la tierra antes de hacer cambios importantes. No muevas nada si primero no mejoras tú, porque si haces cambios desde el enojo, la confusión o la impulsividad, podrías perder cosas valiosas que luego vas a extrañar. Se vienen ajustes de última hora y cambios de planes que te sacarán de onda, pero también te ayudarán a ver quién sí y quién no”.
- Escorpio
“Escorpión, la vida te pone frente al espejo. Muchas de tus decepciones vienen de esperar demasiado de los demás, y cuando no cumplen, te cae el mundo encima. Ya es hora de soltar expectativas ajenas y darle vuelta a esa página para recuperar la paz que tanto te hace falta”.
- Sagitario
“Sagitario, la vida te dice: deja que el tiempo sane lo que aún duele. No quieras correr cuando todavía hay heridas que no han cerrado, sobre todo en el amor y en lo laboral. Tómatelo con calma, porque lo que se fuerza, se rompe”.
- Capricornio
“Capricornio, sigues como siempre: de pie, fuerte y dando la pelea, aunque muchas veces por dentro traigas el cansancio acumulado. Se visualiza una mejora laboral importante o un cambio de trabajo que pinta bastante bien, sobre todo en el tema económico. Este movimiento te ayudará a estabilizar tus finanzas y, de paso, a bajar ese estrés que ya traes cargando desde hace rato”.
- Acuario
“Acuario, no dejes pendientes, porque lo que hoy ignores mañana puede convertirse en un problema grande. Una amistad podría darte la espalda cuando más la necesitas, y aunque duela, te ayudará a abrir los ojos y a dejar de idealizar a la gente”.
- Piscis
“Piscis, ya no estás para juegos ni para hacerte el desentendido. Es tiempo de madurar y enfrentar lo que venga, porque la vida es demasiado corta como para perderla en lamentos, culpas o “hubiera”. Todo lo que deseas es posible, pero solo si luchas por ello y dejas de esperar a que el universo haga todo por ti".
