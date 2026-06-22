Horóscopo de Nana Calistar para este lunes 22 de junio: habrán cambios drásticos en el amor y advertencias para cuidar la salud

La astrología ha ganado cada vez más seguidores entre quienes buscan adelantarse a lo que podría ocurrir en el futuro o incluso en los próximos días. Por eso, consultar el horóscopo es más común de lo que muchos creen.

En México, una de las figuras que más ha logrado conectar con el público es Nana Calistar, reconocida por su estilo auténtico y sin complicaciones.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

Su manera de comunicar se caracteriza por ser directa, sencilla y sin recurrir a mensajes rebuscados, lo que ha sido clave para construir una comunidad sólida en las plataformas digitales.

Horóscopo de este lunes 22 de junio

Aries

“Hay personas que se acostumbran tanto a tu amor, a tu atención y a que siempre estés ahí, que dejan de valorarte. Y tú, por miedo a perderlas, terminas dando más de la cuenta”.

Tauro

“Cuídate mucho de caídas, golpes y descuidos, porque andarás más distraído de la cuenta y podrías terminar dándote un santo trancazo o lastimándote una pierna, un brazo o la espalda“.

Géminis

“Si tienes una relación, este es un momento ideal para dar el siguiente paso. Deja de darle tantas vueltas a las cosas y de pensar en todo lo que podría salir mal. La vida se encargará de acomodar las piezas y de resolver muchos de los problemas que hoy parecen enormes“.

Cáncer

“No le tengas miedo a los cambios en el amor, porque aunque en este momento sientas que algunas cosas se están moviendo demasiado o que ciertas personas se están alejando de tu vida, todo eso tiene una razón de ser“.

Leo

“Te enamoras más rápido que un chisme en la colonia y eso se debe a que tienes un corazón enorme. Se vienen cambios muy importantes en tu vida que te van a hacer madurar a la fuerza“.

Virgo

“Este 22 de junio de 2026 marca el inicio de una etapa en la que debes dejar de vivir de recuerdos y comenzar a construir nuevas historias. La vida te está dando una segunda oportunidad para ser feliz y no la puedes desperdiciar por seguir volteando hacia atrás“.

Libra

“Si en estos momentos de tu vida estás soltero o soltera, prepárate porque se aproxima una persona muy distinta a todas las que has conocido. Conoce, observa y deja que las cosas se den poco a poco“.

Escorpión

“Ya deja de vivir con un pie en el pasado y otro en el futuro, porque mientras haces eso se te está yendo el presente de las manos. No necesitas tener pareja, dinero de sobra o la vida perfecta para ser feliz“.

Sagitario

“Si alguna vez te engañaron, te pusieron el cuerno, te rompieron el corazón o jugaron con tus sentimientos, ya es hora de dejar de cargar con ese costal de decepciones. Se aproxima un viaje o una salida improvisada que te ayudará muchísimo a despejar la mente“.

Capricornio

“Si tienes pareja, vienen momentos bastante bonitos en tu relación. También hay posibilidades de que alguien te proponga una aventura o una situación prohibida que pondrá a prueba tus sentimientos y tu estabilidad emocional“.

Acuario

“Si tienes una relación, prepárate porque en estos días podrían aparecer algunas discusiones por diferencias en la manera de pensar o por decisiones que no logran ponerse de acuerdo. En cuestiones de salud, bájale dos rayitas al café, al refresco de cola y a los excesos, porque se visualizan dolores de espalda y molestias en los riñones“.

Piscis

“No es momento de ensuciarte las manos ni de buscar venganza. La mejor manera de cobrar una traición es con indiferencia y olvido. Deja que la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar“.