Horóscopo fin de semana del 28 al 30 de noviembre: predicciones para el cierre de mes

Noviembre cierra con el último fin de semana, abriéndole las puertas al mes número 12 del año. Esta etapa brinda oportunidades distintas, generando expectativas e inquietudes en quienes desean ver qué llegará con el 2026.

El Horóscopo Negro volvió a entregar sus mensajes para los días 28, 29 y 30 de noviembre, permitiendo que existan decisiones, cambios y giros particulares en la vida de cada persona.

Horóscopo fin de semana del 28 al 30 de noviembre

Aries:

Este último fin de semana de noviembre viene con una mezcla extraña donde hay ilusión y cansancio. Habrá emociones cruzadas y cero paciencia para lidiar con las cosas.

“La temporada de Sagitario le encenderá, le activará, y hará que se mueva. Le recuerda que merece más, que puede más y que ya tiene medio camino hecho”.

Tauro:

Sacará todo lo que lleva guardado y el silencio, que desgastó bastante, hará que muestre todo lo que llevaba dentro. Quienes se choquen con ello, es porque se lo ganaron.

“Este fin de semana necesita cortar lo que le bloquea, hablar lo que se calló, decidir lo que pospuso y, sobre todo, avanzar sin miedo a equivocarse”.

Géminis:

Es momento de cuidar la forma en la que dice las cosas. Las emociones estarán a flor de piel, mostrando conversaciones ocultas y verdades pendientes.

“Será un buen momento para aclarar cosas, pero no para explotar sin medida. Mida sus palabras, pero no se calle lo importante”.

El horóscopo suele deparar el futuro de cada signo, según la lectura de las cartas del tarot. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer:

Por su forma de ser es difícil de leer. Sabe que muchas situaciones del pasado se repiten de nuevo porque lo permite y no quiere ver lo evidente.

“Este fin de semana tocará romper ese patrón. Por cierto, no espere nada de nadie. Ni disculpas, ni aclaraciones ni regresos perfectos”.

Leo:

Se desconectará de verdad este fin de semana y verá cosas nuevas, olvidándose un poco del mundo. Sentirá ese impulso de vivir, reír y hacer planes.

“Te sentará bien. Sabe pedir perdón cuando se equivoca, pero también quiere reciprocidad. No es orgullo, es justicia”.

Virgo:

Siente que algo está a punto de llegar, algo que vendrá y afianza esa intuición suya. Llegará eso importante y cambiará su rumbo, más de lo que cree.

“Se pondrá más sensible, más perceptivo, más conectado con señales que otros ni ven. Sentirá ese impulso interno que le dice que se prepare, que actúe, que no espere más”.

Libra:

Es instante de una desconexión real, bajando a las revoluciones y recuperando la calma. Va a sentir una unión especial con alguien muy importante.

“La Luna en Piscis le hará sentirse más emocional, más intuitivo, más abierto a sentir; y cuando pase a Aries, le empujará a tomar decisiones más valientes”.

Escorpio:

Un fin de semana intenso, de esos que remueven por dentro y aclaran el camino. No ha tenido buen sueño y está saturado de todo, tiene mil cosas en mente.

“Este fin de semana, con esta Luna tan emocional y tan pasional, va a entender que no puede seguir sin parar”.

Sagitario:

Bájele al ruido de su cabeza y deje de darle vueltas a lo que salió mal. Ha vivido decepciones causadas por personas en las que creyó, pero ya no está en esa fase.

“El miedo ya no le gobierna. Y aun así, hay algo dentro de usted gritando: su espíritu quiere fuego, emoción, una aventura que le sacuda el alma”.

Capricornio:

Este fin de semana sacará las verdades que lleva tiempo esquivando. Sabe perfectamente qué tipo de situaciones no lo llevan a ningún sitio, pero sigue ahí.

“Tirando de un hilo como si un milagro fuese a aparecer al final. Y no, no siempre aparece. A veces solo hay pérdida de tiempo, de energía y de paciencia”.

Acuario:

Serán días donde probablemente pierda los nervios y es normal porque es humano. Aceptará lo que toque aceptar y cuando le hablen con respeto.

“Seguirá dando lo mejor de usted... pero solo a quien lo merezca. Está en una fase delicada: quiere cerrar capítulos, poner puntos finales, hacer limpieza”.

Piscis:

Ha sido una etapa rara, con mucha ansiedad y marea, pero en el fondo se conoce y sabe que ya la ha vivido antes. Se marchará y tendrá que cuidar sus emociones, su mente y pensamientos.