Horóscopo para este viernes, 13 de febrero, según Nana Calistar

En medio del universo de horóscopos pensados para volverse virales y atraer a usuarios jóvenes en redes sociales, Nana Calistar decidió no seguir el libreto tradicional.

Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

La astróloga mexicana se apartó de los mensajes dulces y las fórmulas repetidas para imponer su propio estilo: frontal, sin rodeos y con ese toque picante que ya se convirtió en su marca registrada.

Mientras existen cuentas que reciclan predicciones exprés, ella optó por diferenciarse y hablarle a su audiencia con frases filosas y un tono directo que no pasa desapercibido.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Así, fiel a su personalidad sin filtros, estas son las predicciones de Nana Calistar para este viernes 13 de febrero de 2026.

Horóscopo de este viernes 13 de febrero

Aries

“Mira Aries, ya estuvo bueno de andar cargando gente que nomás llega a tu vida como quien llega a una fiesta sin llevar ni refresco. Aprende a soltar, mi cielo, porque hay personas que no te aportan nada, solo te chupan la energía y todavía se hacen las víctimas cuando les pones un alto. Este día es ideal para que te pongas bien perr... con tus decisiones y entiendas que no estás para andar mendigando cariño ni explicaciones”.

Tauro

“Tauro, este 13 de febrero de 2026 vienes con señales bien claras del universo, porque tú cuando sueñas cosas raras sabes que algo se está moviendo, un sueño podría revelarte grandes verdades, de esas que te dejan pensando todo el día como señora viendo novela. Pon atención a lo que sientes, porque tu intuición anda más fina que nunca y te puede salvar de meter la pata donde no debes”.

Géminis

“Géminis, este fin de semana pinta para ser de esos que te sacuden el alma y te ponen a decir ‘ay Diosito, ¿qué está pasando conmigo?”. Porque vienen sorpresas, chismes buenos, y hasta situaciones medio peligrosas si no sabes medir tus impulsos. Se marca una posibilidad de encamarte con una amistad, y mira… una cosa es el antojo y otra el desorden emocional que luego viene después. Así que si vas a andar de travieso o traviesa, hazlo con conciencia, con protección y sin andar prometiendo amor eterno nomás por el momento".

Cáncer

“Cáncer, en el amor se te abre un escenario bonito, pero el problema eres tú cuando te gana la desconfianza. Vienes cargando heridas viejas, y aunque te hagas el fuerte, por dentro sigues con miedo a que te fallen. Pero mi cielo, si sigues desconfiando de todo mundo, nunca vas a concretar algo estable. No todos vienen a romperte, algunos vienen a cuidarte, pero tienes que darte la oportunidad”.

Leo

“Leo, mi vida, este 13 de febrero de 2026 viene con chisme del bueno y verdades que van a caer como balde de agua fría. Te vas a enterar de rompimientos amorosos, de parejas que ya no aguantaron, y de amistades falsas que por fin se van a quitar la máscara. Y aunque al principio duela, tú entiende algo: lo que se va es porque estorbaba. No todo el que se aleja es pérdida, a veces es liberación. Un familiar te va a buscar, ya sea para pedirte consejo, para acercarse o porque trae algo importante que decirte. No cierres la puerta, pero tampoco cargues con problemas ajenos como si fueran tuyos”.

Virgo

“Virgo, mi cielo, este 13 de febrero de 2026 el cuerpo te va a estar pidiendo a gritos que descanses más. Traes la mente a mil por hora, pensando en todo, queriendo controlar todo, y luego no entiendes por qué te duele la cabeza o por qué amaneces cansado aunque hayas dormido. Aprende a parar tantito, porque no eres robot, eres humano, y hasta las pilas se descargan”.

Libra

“Libra, este 13 de febrero de 2026 vas a tener que andar con más cuidado que señora en piso recién trapeado, porque se marcan caídas, golpes o accidentes pequeños por andar distraído. No quiero verte de dramático con el moretón diciendo “ay es que la vida me pega”, no, mi cielo, es porque andas pensando en mil cosas menos en por dónde caminas".

Escorpio

“Escorpio, este 13 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio inquieto y la cabeza llena de pensamientos, pero primero lo primero: se marca que un familiar podría enfermarse o sentirse mal, pero no será nada grave. No entres en pánico ni te pongas a imaginar tragedias, nomás estate al pendiente, apoya y verás que todo se acomoda. Ahora sí, hablemos de ti, porque tú eres experto en aferrarte al pasado como si fuera boleto ganador. Ya no te atontes tanto, Escorpio. Deja de pensar en esa persona que ya fue, que ya se fue, que ya no está. A la fregada, mi vida, quien siegue. No puedes avanzar con un pie en el presente y el otro atorado en recuerdos que solo te desgastan”.

Sagitario

“Sagitario, este 13 de febrero de 2026 viene movidito, como patio de vecindad en pleno chisme. Se marca divorcio o separación dentro de la familia, y aunque no sea algo que te toque directamente, sí te va a mover emociones y a sacarte de tu centro. No te metas de juez ni de salvador, porque luego terminas cargando problemas que ni son tuyos. Tú apoya, escucha, pero te te eches la bronca encima”.

Capricornio

“Capricornio, este 13 de febrero de 2026 vienen visitas inesperadas, de esas que llegan sin avisar y te agarran con la casa hecha un desastre o con el ánimo de ‘no quiero ver a nadie’. Pero tranquila, porque esas visitas traen movimiento, noticias y hasta oportunidades. También se marca una gran compra que se aproxima, algo que has querido desde hace tiempo, pero ojo: no te emociones de más y revisa bien tu economía antes de soltar el tarjetazo”.

Acuario

“Acuario, este 13 de febrero de 2026 es momento de cerrar ciclos, pero de esos de verdad, no nomás de ‘ya lo superé’ mientras sigues stalkeando o pensando en lo mismo. Ya estuvo bueno de cargar historias viejas que no te permiten avanzar. La vida te está pidiendo que veas todo de otra manera, que te sacudas lo que te detiene y que por fin vayas por tus proyectos, metas y sueños sin miedo ni pretextos”.

Piscis

“Piscis, este 13 de febrero de 2026 necesitas ponerle un alto a tu negatividad, porque a veces tú solito espantas la buena suerte. Te me pones en modo ‘todo va a salir mal’ y pues claro, así cómo quieres que la vida te sorprenda bonito. Aprende a cuidar tu carácter y la manera en que ves el mundo, porque tu energía atrae más de lo que imaginas. Se marca una grata sorpresa por parte de una amistad, algo que te va a sacar una sonrisa y te hará sentir querido”.