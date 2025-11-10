Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

Noviembre sigue avanzando y los curiosos desean saber qué vendrá con esta temporada, analizando si las predicciones serán favorables para su respectivo signo.

El Horóscopo Negro lanzó sus vaticinios para los 12 signos zodiacales, centrándose en la influencia que tendrá Mercurio Retrógrado en la parte astral. Muchas decisiones, cambios y giros vendrán, manteniendo a más de uno alerta.

Aries:

Los impulsos y la emoción no deben hacer que pierda el foco. El universo le traerá algo más grande, por lo que debe tener paciencia y los pies en la tierra.

“Mercurio acaba de empezar retrógrado y esto puede traerle bloqueos, frustraciones, incluso dramas que ni se imagina”.

Tauro:

Ha sentido que cada decisión que toma terminará dando un giro o saliendo como no era, llevándolo a frustrarse. Esta semana será para hacer una limpieza y depurar.

“Es posible que lleve días sintiendo demasiadas envidias a su alrededor o incluso como si alguien le hubiera echado un mal de ojo”.

Géminis:

Hay una mezcla de nostalgia, tristeza y desmotivación, sintiendo que ya nada ilusiona como antes. Mercurio retrógrado arrancó y jugará con su cabeza, por lo que debe evitar agobiarse.

“No piense tanto en el futuro, en lo que aún no ha pasado y no sabe cuándo va a pasar. Respire, viva el presente y deje de pelearse con lo que no puede controlar”.

Cada signo zodiacal tiene su mensaje | Foto: Getty Images

Cáncer:

Su paciencia con las personas doble cara o que creen que lo pueden engañar es mucho menor. Se cansó de hablar con gente y enterarse después de lo que ocurre a las espaldas.

“El mayor consejo es que no se relacione, no malgaste su saliva, su tiempo, su paz mental en quien sabe que va a jugársela por la espalda”.

Leo:

Fue una mitad de año intensa, por lo que esta semana necesita respirar y tomarse tiempo. Esta semana puede sentir que las palabras detonen dramas y malentendidos.

“No puede seguir en modo automático, tiene que recuperar energía y priorizarse sin culpa”.

Virgo:

Ha sido una montaña rusa llena de cambios y transiciones, poniéndole a prueba. Pese a todo esto no logra sentirse satisfecho, por lo que siente esa voz que dice que es suficiente.

“El reto de esta semana: dejar de exigirse tanto y empezar a disfrutar de lo que ya tiene. No todo tiene que ser perfecto para que sea valioso”.

Libra:

Es clave que exteriose todo esta semana, pues nadie entiende lo que ha acumulado. Han sido meses aguantando todo, por lo que ya está bueno de cargar con tanto.

“Desahóguese como quiera y con quien quiera. Expréselo, libérelo, sáquelo todo. Hable con quien haga falta, con su mejor amigo, su pareja, su familia o usted mismo”.

Escorpio:

Puede sentir que no está al 100%, pues ha sido un año intenso y todavía sigue sanando. Es bueno no presionarse todo el tiempo y reconstruirse para seguir ese proceso.

“Esta semana puede que surjan gastos inesperados o pequeños dramas financieros que le descoloquen. No haga compras impulsivas”.

Signos del zodiaco y astrología con constelaciones. | Foto: Getty Images

Sagitario:

Debe frenar un poco esta semana, bajarle el ritmo a todo, analizar qué es lo que quiere y cómo puede tenerlo. Es bueno poner la cabeza en lo que corresponde, en vez de ir por el mundo sin idea.

“No puede tenerlo todo a la vez, y eso no es algo malo, es simplemente parte de aprender a priorizar”.

Capricornio:

No se compare con los demás porque últimamente se siente un poco perdido, como si tuviera que mirar a su alrededor para confirmar si lo hace bien. Confíe en su intuición.

“Confíe en su intuición porque pocas veces falla, aunque últimamente no le esté haciendo mucho caso. Es normal que esta semana sienta que va al revés del mundo”.

Acuario:

Ha sacado adelante muchas cosas, por lo que nunca para de enfrentarse a las emociones. Toca agradecer y mirarse con orgullo, porque no todo es trabajo y responsabilidades.

“Esta semana vienen oportunidades que jamás veía venir, oportunidades que se espera pero que van a surgir gracias a todo el esfuerzo que ha hecho últimamente”.

Piscis:

Una semana en la que se agotará de ser buena persona, de estar para todo el mundo y de no estar para usted. Mirará quién busca tenerlo en su vida y quien solo lo busca por conveniencia.