Horóscopo semanal del 3 al 7 de noviembre: predicciones para la primera semana del mes

Noviembre arrancó y el cierre de año está cada vez más cerca. Muchas personas se preguntan por estos cambios, intentando comprender los giros que dará la realidad en los siguientes días.

Para la primera semana del undécimo mes de 2025, el Horóscopo Negro se encargó de soltar sus predicciones y mensaje para cada signo del zodiaco. Del 3 al 7 de noviembre habrá decisiones y momentos clave, los cuales harán que todo se replantee a futuro.

Aries:

Están pasando cosas que no sabe dónde encajar y no sabe qué hacer con todo eso. No puede agradarle a todo el mundo, por lo que su prioridad debe ser usted mismo.

“Es posible que últimamente le esté tocando lidiar con gente que se cree que el mundo gira alrededor de su ombligo. Gente que todo lo que dice les ofende, que piensa que cada vez que abre la boca es para meterse con ellos”.

Tauro:

Es importante prender a soltar y dejar de querer controlarlo todo. Estos días serán claves para afrontar miedos, deseos y logros, por lo que se marca el fin de un ciclo importante.

“Es una luna para manifestar, para cerrar lo que duele y abrirse a lo que viene. Puede que esté más activo, más inquieto, con ganas de hacer mil cosas”.

Géminis:

Esta semana es para empezar a dejar atrás todo lo que ha pesado en este 2025. Hay algo que ha pospuesto, una decisión sobre usted, y estos días el universo actuará para que suceda.

“Si algo ya no vibra con usted, suéltelo. Puede ser un trabajo, una relación, una ciudad o incluso una rutina que ya no encaja con su nueva versión”.

Cáncer:

Estos días sentirá claridad sobre las cosas, tendrá los ojos más abiertos y definirá quién sí y quién no. Saldrán a la luz los vínculos falsos y esas relaciones que solo existen por usted.

“A veces soltar duele, pero después se respira distinto. Quédese con los suyos, con los que le hacen bien, con los que están ahí sin pedir nada a cambio”.

Leo:

Esta cansado de lidiar con personas que no tiene corazón o empatía, por lo que la vida pasa factura. Esta semana será para romper esos vínculos y cambiar de círculos que ya no aportan.

“Si algo o alguien no vibra con usted, suéltelo. Mucho ojito con su intuición esta semana, lleva sintiendo que algo no cuadra, que alguien no le decía toda la verdad”.

Virgo:

Se encuentra en una etapa de lecciones que debe valorar y apreciar. No sirve de nada vivir del pasado, por lo que debe valorar el presente, llevando todo como si no hubiera un mañana.

“La vida le está poniendo en lugares y situaciones que a principios de año ni se imaginaba, así que fluya, porque esta historia apenas empieza”.

Libra:

Esta semana trae cosas buenas. Ha decidido priorizarse y dejar de poner al mundo por encima. Hay un cambio en su cabeza que desbloqueará cosas y hará ver la realidad con otra perspectiva.

“Los dramas no desaparecen de la noche a la mañana, pero poco a poco está saliendo de ese pozo en el que pensaba que se había quedado atrapado”.

Escorpio:

Esta semana traerá un momento clave para vivir un antes y un después. Los cambios se sentirán en pareja, amigos y compañeros, mostrándole quién está con usted de verdad y por conveniencia.

“Puede haber conversaciones fuertes o verdades que salgan a la luz, y aunque duelan, van a liberarle. Esas máscaras que caen son necesarias”.

Sagitario:

No puede seguir ubicando su paz en manos ajenas. Lo que queda año es para que se cuide y se enfoque en sus planes, sueños y cómo desea cerrar esta etapa.

“Esta semana se sentirá magnética, con una energía que desborda, con ganas de moverse, de arriesgarse, de vivir. Se sentirá invencible, pero también con la paciencia bajo mínimos”

Capricornio:

Esta semana notará lo cansado o agotado que está de tomar el papel de fuerte. No es bueno callarse las cosas, pues es mejor dejar de fingir que todo está bien. Permítase soltar, parar, llorar y sentir.

“Un rato a solar, escribir lo que siente o desconectar de todo: eso es lo que más le va a curar. No necesita seguir cargando con tanto”.

Acuario:

Se está recuperando con esa motivación que había perdido. Esta semana habrán nuevas oportunidades y ganas de darlo todo. Prepárese porque se vienen días movidos y productivos.

“Tiene que estar con la cabeza fría, con el corazón valiente y con cero miedo a proponer ideas nuevas, a hablar más alto y a hacerse notar. Si hay alguien que pueda revolucionar las cosas a su manera, es usted”.

Piscis:

Se está abriendo emocionalmente a las cosas y habrá resultados de esos procesos. Notará que es sincero con usted y otros también verán esto. Seguirá mostrando su lado más real, sin miedos o deseos de esconderse.