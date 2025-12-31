Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco el 31 de diciembre de 2025

Cada vez son más quienes encuentran en la astrología una herramienta para comprender lo que viven a diario y anticipar lo que podría venir.

En ese contexto, la interpretación de los movimientos planetarios se ha convertido, para muchos, en una especie de brújula emocional y personal.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Dentro de este escenario, una figura que ha ganado notable visibilidad es Nana Calistar. La astróloga mexicana ha sabido diferenciarse gracias a un lenguaje frontal y poco convencional, lejos del tono clásico que suele asociarse a esta disciplina.

Ese estilo auténtico y sin rodeos le ha permitido construir una fuerte conexión con miles de seguidores, especialmente a través de plataformas digitales.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Horóscopo de este miércoles 31 de diciembre

Aries

“Hay momentos en los que quisieras mandar todo al carajo, aventar el celular, renunciar al cariño y hasta desaparecer del mapa; pero respiras hondo porque sabes que muchos de tus enojos vienen del impulso y al ratito ya andas como si nada. Esa bipolaridad emocional que te manejas no es permanente, solo necesitas aprender a no reaccionar en caliente. Este cierre de año te pide pensar bien hacia dónde vas, qué quieres construir y qué sueños realmente valen la pena”.

Tauro

“Aprende a corregir lo vivido con acciones nuevas; que quien llegue a tu vida se lleve una buena impresión y no la versión traumada que dejaron otros. No vivas peleado con el mundo; aprende a ser agradable, sin perder carácter, pero sin cargar resentimientos ajenos. Familiar necesitará tu ayuda y será momento de demostrar tu madurez emocional. Se visualiza trámite importante, firma o gestión que podría abrirte un camino mejor si lo haces con calma”.

Géminis

“Cambios de humor repentinos, noticias del extranjero y una montaña rusa emocional te estarán rodeando en estos días. No guardes rencores con personas del pasado; si te hicieron daño, perdona para liberarte, pero no olvides para no volver a caer en el mismo cuento. Es bueno sanar, pero no seas ingenuo; quien ya te falló una vez puede volver a hacerlo si tú mismo abres la puerta”.

Cáncer

“Ten cuidado con andar buscando donde no debes; podrías descubrir cosas que no te van a gustar y que te quitarán la paz. Si buscas, prepárate para encontrar. Es momento de ponerte las pilas y dejar la hueva emocional; tu peor enemigo eres tú cuando te saboteas y te rindes antes de empezar. Tienes todo para lograr metas, pero te dejas caer y eso retrasa lo que pudo ser tu mejor etapa”.

Leo

“Amores del pasado podrían regresar, pero esta vez descubrirás que ya no duelen, ya no pesan, ya no importan; fueron capítulo y no novela completa. Si regresan, será para confirmar que lo que fue ya no cabe en lo que hoy eres. Deja de meterte en vidas ajenas, porque terminas en problemas que ni tuyos son; te encanta querer arreglar el mundo cuando ni has acomodado tu propio cajón de calcetines emocionales. Ve por lo tuyo, enfócate en tus metas y deja que cada quien se rasque con sus propias uñas”.

Virgo

“Ya deshazte de tanta shingadera emocional que cargas: recuerdos, culpas, gente que no te suma y preocupaciones prestadas. Te duele el sufrimiento ajeno más que el tuyo, y eso no debería ser; primero tú, después tú y al final tú. Porque si tú no te cuidas, nadie va a hacerlo. No permitas que personas sin oficio ni beneficio te roben la paz solo porque no aguantan ver que tú sí tienes futuro. Hay quien nunca logró nada y por eso intenta que tú tampoco lo logres”.

Libra

“Ya no tan fácil te ven la cara de estúpido o estúpida, y eso es señal de que te ha caído la madurez como cachetada divina. Hoy sabes que tienes poder, carácter y la capacidad de lograr lo que te dé tu perra gana sin pedirle permiso a nadie. Pero cuida tu estómago y tu alimentación, porque andarán revoloteando molestias de gastritis, colitis y ansiedad que te pueden tumbar si no te organizas. Una noticia laboral llega como bendición, te acomoda, te impulsa y te demuestra que lo que viene es mejor que lo que se fue”.

Escorpio

“La manera en que trates a las personas será la manera en que la vida te trate a ti después. No confundas tus sentimientos: si alguien te hace sentir en las nubes, disfrútalo, pero con pies en la tierra y señales prendidas. Para ti el físico es secundario; lo que realmente toca tu corazón son los sentimientos, las atenciones, la lealtad y la manera en que te sostienen cuando la vida se te junta”.

Sagitario

“Cuida tu lengua, porque en estos días podrías andar en un modo “sinceridad sin filtro” que lastime a gente que sí te quiere, como padres, hermanos o amistades. No es que no puedas decir lo que sientes, es que lo digas sin clavarte la daga tú mismo. Vienen días de cambio y una necesidad fuerte de mejorar en lo personal, emocional y económico. No te sueltes la mano justo antes de llegar a lo bueno. Estás a nada de lograr algo importante".

Capricornio

“Cuídate de caídas, golpes mensos y tropiezos físicos y emocionales, porque en estos días podrías andar distraído y terminar besando el piso o la dignidad. Tu carácter fuerte y esa manera tan directa de hablar puede intimidar a cualquiera; se te da decir las cosas como son, sin azúcar, y eso hace que muchos se ofendan porque están acostumbrados a las mentiras piadosas. No le bajes, pero sí mide dónde y con quién, porque podrías meterte en problemas por decir verdades que duelen más que una pedrada”.

Acuario

“Si estás soltero o soltera, alégrate y ponte bonito o bonita porque vienen cambios buenos y movidos. Este cierre de año te está diciendo que ya no creas tanto en discursos baratos; quien te quiera en su vida se nota, se queda y lo demuestra, sin excusas ni ‘estoy confundido’. Nada de aceptar migajas solo porque te sientes solo. Quien te merezca, que lo demuestre”.

Piscis

“Mucho cuidado con lo que pides al universo, porque en estas fechas de cierre de ciclo lo que decretes podría llegarte con todo y factura. No andes llamando energías que no sabes manejar, porque lejos de ayudarte podrían estropearte el camino y ponerte piedras donde antes había flores. Habla menos y piensa más, criatura, porque traes la lengua como navaja y de repente sueltas comentarios hirientes que ni tú mismo entiendes; luego te sorprendes cuando la gente se aleja”.