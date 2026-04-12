Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 13 de abril

El inicio de semana llega con una carga especial de energía que, según especialistas en astrología, no conviene dejar pasar. El lunes 13 de abril se perfila como un momento clave para tomar decisiones, animarse a cambios y avanzar tanto en el terreno profesional como en el personal.

En medio de ese clima, vuelve a cobrar fuerza la influencia de Walter Mercado, una figura que marcó a generaciones con sus mensajes cargados de optimismo y espiritualidad.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 12 de abril para los 12 signos del zodiaco

Aunque ya no está presente en los medios, su estilo y filosofía siguen resonando entre quienes buscan orientación en los astros.

Ese legado no se ha perdido. En gran medida, se mantiene vigente gracias al trabajo de su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha asumido la tarea de continuar difundiendo sus enseñanzas. A través de su labor, nuevas audiencias se acercan a esa visión basada en la fe, el amor propio y la confianza en la energía individual.

Para quienes creen en este tipo de señales, la jornada no es un día más en el calendario. La fecha aparece como una oportunidad concreta para replantear objetivos, dejar atrás lo que ya no suma y abrirse a nuevas posibilidades.

No se trata solo de intención, sino de acción: moverse, decidir y dar ese paso que muchas veces se posterga.

Así, el lunes se presenta como un punto de partida. Una invitación a salir de la rutina, ajustar el rumbo y aprovechar un impulso que, para muchos, puede marcar la diferencia en lo que viene.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 16 de febrero de 2026

Aries

“Se impone que te mantengas fiel a lo ya estipulado por ti. Ejerce control sobre tus gastos y sobre tu vida personal, ya que tu salud se verá afectada por lo que ingieras y tu bolsillo por lo que gastes. Ponte al día en un asunto legal que requiere de tu pronta atención. No lo dejes para después”.

Números de la suerte: 17, 3, 26.

Tauro

“Estas de suerte, ya que los planetas te dan luz verde para que vayas de compras. De seguro encontrarás sin mucho esfuerzo aquello que necesitas y al precio que deseas y que te conviene. Un hijo, un nuevo trabajo u hogar embellece tu existencia. Vive agradecido por todo lo que tienes y lo que sigue llegando a tu vida abundantemente”.

Números de la suerte: 45, 18, 34.

Géminis

“Cupido con todo su esplendor te empuja a la conquista en el día de hoy. Echa a un lado la timidez, ya que te conviene ahora ser más decidido o porque no, agresivo. Supera complejos de inferioridad. Tú eres un ser único, maravilloso. Siéntete orgulloso de tus logros, aplaude tus éxitos”.

Números de la suerte: 2, 11,9.

Cáncer

“Tú eres uno de los signos más sensibles. No pongas en duda tus habilidades síquicas o mentales. Estás ahora en plena recuperación tanto física como emocionalmente. Sigue los dictados de tu corazón, pero hazle caso también a la razón, Cáncer. Establece un balance, ya que en el centro de este se encuentra la razón”.

Números de la suerte: 8, 10, 40.

Leo

“Observa y toma las cosas con calma. Una persona mucho más joven que tú te hará perder la cabeza con sus ideas algo locas y atrevidas. Quítate la venda de ojos para que puedas ver quién es quién en tu vida, ya que hay alguien que no es tu amigo. Acepta esa realidad que por tanto tiempo te has estado negando”.

Números de la suerte: 30, 4, 16.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Tú no entiendes los términos medios al momento de amar, ya que eres por naturaleza muy apasionado. Las experiencias pasadas han dejado su huella en tu corazón, Te encuentras ahora siendo mucho más selectivo y esto mismo es lo que te aconsejan las estrellas. Ve a la segura, no tomes riesgos innecesarios”.

Números de la suerte: 37, 8, 10.

Libra

“Uniones o asociaciones se encuentran bien aspectadas en el día de hoy. Concéntrate, libra, y utiliza tu inteligencia junto a tus habilidades creativas para que logres desarrollar aquello que pueda beneficiarte tanto en tu trabajo como en lo personal. Un nuevo proyecto te traerá dinero y también prestigio”

Números de la suerte: 9, 14, 22.

Escorpio

“Asuntos íntimos muy personales se sacuden. Sobre ti se posa una nube de incertidumbre en cuanto a continuar con una relación existente o darla ya por terminada. No dudes de lo que te dicta tu corazón que es sabio. En el fondo tú sabes cuál es la respuesta. No tengas miedo de expresarte con la verdad”.

Números de la suerte: 19, 14, 28.

Sagitario

“Serás blanco de críticas por tomar decisiones que algunos consideran algo drásticas o descabelladas. El tiempo es oro para ti Sagitario y tú te quieres asegurar de invertirlo ahora sabiamente. Tranquilo, ya que te ajustarás sin problema alguno a los cambios constantes que la vida te presente”.

Números de la suerte: 21, 39, 14.

Capricornio

“Muéstrate más afectuoso para con tus seres queridos. No seas tan exigente o disciplinado, ya que solo lograrás que se rebelen y se alejen de ti. Rompe con la rutina y atrévete a explorar en lo desconocido. Toma riesgos, aunque te equivoques. Comparte tus secretos, tus penas y tus alegrías con los que amas”.

Números de la suerte: 6, 13, 23.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Ve hoy donde está la acción, Acuario. No esperes por nadie y toma la iniciativa, te conviene. Podrás comunicarte ahora efectivamente y con tus palabras podrás conquistar nuevos horizontes. Recibirás el crédito que te mereces por tu trabajo, esfuerzo y dedicación”.

Números de la suerte: 22, 5, 30.

Piscis

“Todo lo que sea comunicación estará muy bien aspectado para ti durante el día de hoy. Te expresarás con mucha claridad, seguridad, teniendo la facilidad de palabra para convencer hasta tu peor enemigo. Textos, correos electrónicos o llamadas, serán motivo de alegrías, de buenas noticias”.

Números de la suerte: 11, 30, 6.