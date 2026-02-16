Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

Para los expertos en astrología, el lunes 16 de febrero se presenta como una jornada ideal para dar pasos nuevos, asumir desafíos y mover fichas tanto en lo laboral como en lo personal.

En ese contexto, vuelve a resonar el legado de Walter Mercado. Aunque el famoso astrólogo ya no está en los medios, su mensaje de amor, fe y confianza en la energía propia sigue más vigente que nunca.

Gran parte de esa vigencia se debe al trabajo de su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha tomado la posta para mantener viva su filosofía y compartirla con nuevas generaciones.

Para quienes logren conectarse con la energía de esta fecha, el lunes podría transformarse en mucho más que una jornada cualquiera: una oportunidad real para renovar metas y abrir caminos.

Horóscopo para este lunes, 16 de febrero, según Nana Calistar

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 16 de febrero de 2026

Aries

“La respuesta que esperas con relación a un nuevo trabajo podría hacerse esperar ya que el ambiente se encuentra algo cargado, pero ten fe que lograrás tus objetivos. Cuida de tu salud mental. No permitas que personas neuróticas alteren tu paz. Aléjate de todo conflicto en el que tú no estés directamente envuelto”.

Números de la suerte: 18, 45, 7.

Tauro

“La energía planetaria revuelca tu diario vivir y te impulsa a estar más activo que de costumbre. Si te sientes con deseos de viajar, satúrate de paciencia infinita. No te envuelvas en discusiones o dimes y diretes por el momento. Mantén la calma, ya que estarás un tanto confuso en lo que a tu vida personal se refiere”.

Números de la suerte: 30, 2, 11.

Géminis

“Estarás durante el día de hoy algo irritable por lo que debes de pensar bien lo que dices. Ponte de acuerdo con tu familia antes de tomar alguna decisión que pueda afectar a los demás. Sé claro al comunicar tus planes, ideas o proyectos especialmente si hay dinero en juego. Devuelve aquello que has tomado prestado”.

Números de la suerte: 16, 4, 33.

Cáncer

“Se darán enfrentamientos con una figura femenina. Los ánimos se exaltan especialmente con los miembros de tu familia. Tienes que establecer a como dé lugar la paz, la armonía en tu hogar. No todo el mundo estará tan complaciente como de costumbre. Confía en ti y en tu capacidad de llevar la paz donde existe discordia”.

Números de la suerte: 2, 19, 5.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Leo

“Expresa solo lo bueno y guárdate los comentarios negativos para otro día. Tus planes para el día de hoy podría verse alterados especialmente aquellos que hayas coordinado con tu familia. Los ánimos estarán exxaltados por lo que la comunicación para con tus seres queridos por momentos resultará algo tensa o conflictiva”.

Números de la suerte: 39, 23, 14.

Virgo

“Toma las cosas con calma ya que la prisa no es buena consejera. Lo relacionado a tus metas o tus objetivos en la vida se exalta, pero no debes de tomar decisiones precipitadas. Recibirás noticias alentadoras y desalentadoras. Tendrás que adaptarte a lo que venga o dejarte llevar por la corriente”.

Números de la suerte: 50, 18, 29.

Libra

“Espera sorpresas en tu área del trabajo. No todo el mundo estará de acuerdo contigo por lo que tendrás que utilizar nuevas tácticas de persuasión para con aquellos que no piensan como tú. Sé paciente con esa persona que de alguna manera logra alterar tu paz emocional. Ponte al día en todo lo relacionado a tus finanzas”.

Números de la suerte: 12, 34, 5.

Escorpio

“La energía planetaria te impulsa a buscar la compañía de aquellos que amas. Cuida mucho todo lo relacionado a asociaciones o asuntos relacionados con tu trabajo. No te arriesgues en aquello que luce turbio o extraño. Se revuelcan las pasiones y desearás disfrutar de compartir más con tu pareja”.

Números de la suerte: 9, 1, 30.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario

“Cuida mucho a quien le coqueteas ya que ahora te sentirás deseoso de lanzarte en una nueva conquista amorosa, pero esta prisa podría a su vez causarte serios problemas de índole sentimental. Observa, estudia detenidamente el terreno antes de actuar. Manifiesta tu creatividad ya que estarás muy sensible es el aspecto artístico”.

Números de la suerte: 22, 1, 43.

Capricornio

“Algo cambia, algo se transforma en tu vida y tú sabrás exactamente ahora lo que verdaderamente te hace feliz. Cuida de no ser demandante para con los demás. Estarás muy sensual y despertarás como nunca el interés en tu pareja, pero ten presente que poco a poco llegarás más lejos en el terreno sentimental”.

Números de la suerte: 35, 20, 17.

Acuario

“Todo problema que surja ahora enfréntalo con una actitud pasiva, no te alteres. Las estrellas te rodean de encanto y misterio. Lleva a cabo ejercicios de respiración, medita, ponte en comunicación directa con Dios mediante la oración y comienza tu día con una mente positiva. Disfruta plenamente de las horas de la noche”.

Números de la suerte: 7, 10, 41.

Piscis

“Lo que no se dio es porque en estos momentos no te conviene. Ten fe en que algo mejor está en agenda para ti, especialmente en lo que se refiere a tu trabajo. Esto también lo puedes aplicar a esa relación sentimental que se encuentra un tanto insegura o inestable. El tiempo será tu mejor aliado”.

Números de la suerte: 24, 15, 43.