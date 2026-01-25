Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 26 de enero para los 12 signos del zodiaco

Según los expertos en astrología, el lunes 26 de enero se presenta como una jornada marcada por energías favorables para iniciar etapas, tomar decisiones y avanzar en distintos frentes de la vida, tanto personales como profesionales.

Las alineaciones planetarias de ese día potenciarían la intuición, la audacia y la capacidad de adaptación frente a los cambios.

En medio de este panorama, vuelve a cobrar relevancia el legado de Walter Mercado, una figura que, pese a su ausencia en los medios, sigue influyendo en miles de personas a través de su mensaje de amor propio, fe y confianza en la energía individual.

Esa visión se mantiene viva gracias al trabajo de su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha asumido la misión de conservar y difundir su pensamiento.

Los astrólogos coinciden en que fechas como esta invitan a la renovación y al impulso personal, recordando que cada día puede convertirse en una oportunidad para empezar de nuevo.

Para quienes logren conectar con el momento, el 26 de enero podría ser algo más que una fecha en el calendario: un punto de partida para abrir nuevos caminos y replantear propósitos.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 26 de enero de 2026

Aries

“Tendrás la capacidad de percibir señales donde antes había ruido, y una intuición poderosa te guiará hacia decisiones valientes”.

Números de la suerte: 4, 30 y 22.

Tauro

“Realizarás que soltar un poco el control te permitirá ver caminos más fáciles y menos complicados. Una conversación o gesto sutil puede revelar una verdad que necesitabas escuchar y aceptar”.

Números de la suerte: 12, 34 y 42.

Géminis

“Neptuno en Aries te impulsa a actuar según una idea que parecía demasiado soñadora, pero hoy cobra mucho sentido. Un intercambio inesperado de ideas con personas muy capacitadas o profesionales te inspirará a dar un paso creativo que te renovará”.

Números de la suerte: 5, 46 y 16.

Cáncer

“Tu lado único y sensible se intensifica, pero también tu claridad emocional. Neptuno en Aries arroja luz sobre un deseo profundo que habías dejado en pausa. Tendrás ahora el valor, la fuerza necesaria para avanzar sin miedo, guiado por una mezcla de intuición y valentía emocional”.

Números de la suerte: 37, 17 y 2

Leo

“Neptuno ahora en el signo de Aries te empuja a liderar desde la inspiración, no desde la presión. Una idea audaz puede convertirse en un plan real si escuchas esa voz interna que te pide autenticidad y te atreves a luchar por lograr tus sueños”.

Números de la suerte: 3, 13 y 22.

Virgo

“Descubrirás que un pequeño acto intuitivo abre puertas que la lógica no había considerado. Permite que la inspiración te guíe sin cuestionarte el porqué. Disfruta del momento presente”.

Números de la suerte: 7, 40 y 12.

Libra

“Podrás sentir la necesidad de tomar una decisión que favorezca sobre todo tu paz interior, incluso si se rompe una expectativa externa. Tu intuición te muestra el camino más justo para ti”.

Números de la suerte: 39, 47 y 26.

Escorpio

“Neptuno en Aries despierta una fuerza interna que te impulsa a actuar con determinación en algo que venías portergando. Tendrás una revelación emocional que te dará el empuje que necesitabas para transformar una situación”.

Números de la suerte: 25, 20 y 1.

Sagitario

“Una idea inspiradora te mueve a explorar nuevas caminos, estudios o alguna práctica que expandirá tu visión profesional. Sigue ese impulso que te hace vibrar. No permitas que comentarios ajenos empañen tu espíritu aventurero”.

Números de la suerte: 18, 3 y 49.

Capricornio

“Este aspecto te llevará a descubrir en ti que un enfoque más intuitivo puede resolver algo que la disciplina no lograba mover. Una señal sutil te muestra que es momento de confiar más en tu sensibilidad, en tu lado espiritual”.

Números de la suerte: 13, 2 y 18.

Acuario

“Neptuno en Aries te anima a expresar una idea que parecía demasiado arriesgada, pero hoy encuentras el valor para compartirla. Una conexión inesperada puede abrirte puertas importantes. Lánzate sin miedo alguno al logro de tus sueños”.

Números de la suerte: 51, 16 y 44.

Piscis

“Poseerás mayor claridad para llevar a cabo algo que antes te generaba dudas, Piscis. Tu intuición se vuelve acción, y esa combinación te permite avanzar con confianza y magia”.

Números de la suerte: 31, 28 y 9.