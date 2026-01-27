Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de enero; hay advertencias para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 28 de enero, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Situaciones que se mantenían en reserva podrían salir a la luz, por lo que se recomienda actuar con transparencia.

Números de la suerte: 5, 10 y 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El deseo de ayudar a otros se intensifica, pero se aconseja no sobreproteger a quien se ama.

Números de la suerte: 22, 1 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los viajes cortos, la lectura y nuevas actividades traerán bienestar. Nuevas amistades abrirán puertas a experiencias diferentes.

Números de la suerte: 12, 15 y 47.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de revisar actitudes y hacer ajustes que permitan una vida más equilibrada.

Números de la suerte: 5, 45 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las emociones estarán intensas y será mejor evitar discusiones innecesarias. La paciencia será una gran aliada.

Números de la suerte: 7, 13 y 22.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor y el dinero se conectan, y la pareja puede convertirse en una fuente de buena fortuna.

Números de la suerte: 25, 17 y 1.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se recomienda evitar actitudes celosas o demandantes, así como controlar reacciones impulsivas en momentos de tensión.

Números de la suerte: 9, 27 y 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía estará alta y la recuperación física será favorable. Su magnetismo será evidente.

Números de la suerte: 30, 8 y 24.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se aconseja escuchar consejos, especialmente de una mujer mayor, antes de tomar decisiones familiares.

Números de la suerte: 13, 21 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Expresar emociones será necesario para evitar tensiones, especialmente con figuras femeninas.

Números de la suerte: 15, 20 y 19.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encontrará alivio en la creatividad y en el orden del hogar. Es importante pedir ayuda de forma directa y evitar asumir el papel de víctima.

Números de la suerte: 3, 46 y 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Destacará por su capacidad para integrarse en grupos. La amistad será un pilar fundamental, aunque pequeños retrasos pondrán a prueba su paciencia.

Números de la suerte: 7, 2 y 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.