Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de enero; hay advertencias para cada signo

El vidente dejó en sus escritos algunas recomendaciones especiales para esta fecha.

Laura Camila Másmela Bernal

28 de enero de 2026, 2:24 a. m.
Walter Mercado.
Walter Mercado. Foto: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 28 de enero, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Situaciones que se mantenían en reserva podrían salir a la luz, por lo que se recomienda actuar con transparencia.

Números de la suerte: 5, 10 y 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El deseo de ayudar a otros se intensifica, pero se aconseja no sobreproteger a quien se ama.

Números de la suerte: 22, 1 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los viajes cortos, la lectura y nuevas actividades traerán bienestar. Nuevas amistades abrirán puertas a experiencias diferentes.

Números de la suerte: 12, 15 y 47.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de revisar actitudes y hacer ajustes que permitan una vida más equilibrada.

Números de la suerte: 5, 45 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las emociones estarán intensas y será mejor evitar discusiones innecesarias. La paciencia será una gran aliada.

Números de la suerte: 7, 13 y 22.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor y el dinero se conectan, y la pareja puede convertirse en una fuente de buena fortuna.

Números de la suerte: 25, 17 y 1.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se recomienda evitar actitudes celosas o demandantes, así como controlar reacciones impulsivas en momentos de tensión.

Números de la suerte: 9, 27 y 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía estará alta y la recuperación física será favorable. Su magnetismo será evidente.

Números de la suerte: 30, 8 y 24.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se aconseja escuchar consejos, especialmente de una mujer mayor, antes de tomar decisiones familiares.

Números de la suerte: 13, 21 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Expresar emociones será necesario para evitar tensiones, especialmente con figuras femeninas.

Números de la suerte: 15, 20 y 19.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encontrará alivio en la creatividad y en el orden del hogar. Es importante pedir ayuda de forma directa y evitar asumir el papel de víctima.

Números de la suerte: 3, 46 y 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Destacará por su capacidad para integrarse en grupos. La amistad será un pilar fundamental, aunque pequeños retrasos pondrán a prueba su paciencia.

Números de la suerte: 7, 2 y 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

