Hubo inesperado giro en ‘Yo me llamo’, se anunció nueva dinámica y un ‘último show’ que dejó fría a Amparo Grisales

Yo me llamo 2025 , tras la eliminación de la imitadora de Whitney Houston, cerró el reciente capítulo con un anuncio inesperado, el cual le da un giro al rumbo del programa. Los expertos fueron los encargados de soltar detalles, dejando sin palabras a los concursantes.

El capítulo 32 se llenó de sorpresas y momentos particulares, a raíz de los cambios que tendría la competencia. César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales revelaron que ya no habría un eliminado por noche , además de que entraban en la fase de premios millonarios a quienes destacaran en las galas.

Reacciones contra Amparo Grisales por “burlarse” de imitadora en ‘Yo me llamo’; fue cortante y la regañó en cámara: “Cálmate”

Contexto: Reacciones contra Amparo Grisales por “burlarse” de imitadora en ‘Yo me llamo’; fue cortante y la regañó en cámara: “Cálmate”

Rey Ruiz, por su parte, advirtió a los 35 imitadores que quedaban, que “la exigencia será el doble”, pues los premios y castigos se verán reflejados si no hay crecimiento.

Los jurados fueron claros en que este juego ya no sería como antes, permitiendo que los participantes sobresalieran y demostraran de qué estaban hechos. Más de uno saltó de la emoción, disfrutando de un futuro prometedor.

No obstante, este episodio no quedó ahí, ya que la noche se vistió de una sorpresa muy especial cuando se anunció un “último show”, previo a tomar la decisión sobre quién sería el eliminado. Los jurados no se esperaban esto, ya que todos los competidores de la gala habían pasado por el escenario.