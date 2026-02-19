Ignorada y aislada: El incómodo desplante que sufrió Yina Calderón en México por parte de sus compañeras en Telemundo

La creadora de contenido colombiana Yina Calderón se convirtió nuevamente en el centro de la conversación digital tras su reciente aparición en el set de La casa de los famosos, de la cadena Telemundo. Lo que debía ser una jornada de análisis sobre la convivencia en el reality terminó marcada por un episodio que los seguidores de la empresaria han calificado como un desplante profesional por parte de sus compañeras de panel, Manelyk González y Cristina Porta.

El incidente en el set: ¿Falta de profesionalismo?

Durante una de las transmisiones en vivo del formato, que inició su nueva temporada el pasado 17 de febrero, se observó a Calderón compartiendo set con la mexicana Manelyk González y la española Cristina Porta.

Sin embargo, diversos fragmentos de video difundidos en plataformas como X e Instagram muestran momentos en los que González y Porta parecen ignorar las intervenciones de la colombiana, dándole la espalda o limitando la interacción visual y verbal con ella.

Ante la viralización de estas imágenes, Calderón optó por no guardar silencio. A través de su cuenta de Instagram, la DJ de guaracha publicó un video y fotografías donde se evidencia la disposición física del panel, en la cual ella aparece segregada del eje central de la conversación.

“Ser panelista me divirtió el día de hoy”, expresó inicialmente con un tono que sus seguidores interpretaron como irónico, para luego admitir en una transmisión en vivo: “¿Que si me hubiera gustado estar en la casa? Sí, no les voy a decir que no”.

Reacciones divididas: El peso de la trayectoria

Como es habitual, con el personaje de Yina Calderón las opiniones se dividieron. Un sector de la audiencia criticó duramente la actitud de Manelyk y Cristina, señalando que, independientemente de las diferencias personales, en un entorno laboral debe prevalecer la ética. “Hay que saber diferenciar lo personal de lo profesional. Eso dice más de ellas que de ti”, fue uno de los comentarios destacados en defensa de la colombiana.

Por otro lado, detractores de Calderón sugirieron que este trato es una “consecuencia” de sus previas controversias en redes sociales. Algunos internautas recordaron los constantes enfrentamientos que Yina ha sostenido con figuras públicas en Colombia, sugiriendo que su reputación podría estar precediéndola en el mercado internacional.

El trasfondo: De participante confirmada a panelista externa

La presencia de Yina Calderón en Ciudad de México ha estado rodeada de incertidumbre desde semanas antes del estreno. Aunque inicialmente se especuló que sería una de las habitantes de la casa, su ausencia en los promocionales oficiales generó dudas. Según declaraciones de varios medios la creadora de contenido aseguró tener un contrato vigente y “muy bien pago” con Telemundo por la duración de la temporada.

No obstante, su ingreso como concursante parece haber sido cancelado o modificado a último minuto. Calderón ha sugerido públicamente la existencia de un “boicot” liderado por figuras de la industria como Laura Zapata, Kunno y Lupita Jones, quienes supuestamente habrían presionado para evitar su entrada. Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido confirmadas ni desmentidas de manera oficial por la cadena Telemundo ni por las personalidades mencionadas.

Un nuevo rol estratégico

A pesar de no haber ingresado a la competencia bajo el mismo formato que sus colegas, Calderón confirmó que su vinculación con el proyecto continúa desde el análisis externo. “No voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente… les voy a hacer la vida imposible desde afuera”, sentenció la colombiana, dejando claro que su papel como panelista buscará mantener la cuota de controversia que la caracteriza, a pesar de los roces evidentes con sus actuales compañeras de set.