Imitador de Martín Elías deslumbró a los jurados en ‘Yo me llamo’: “me encantó”

En la décima temporada de Yo me llamo , varios de los participantes han logrado enamorar al público con las interpretaciones casi perfectas de sus artistas favoritos. Uno de los que más han llamado la atención de los televidentes del Canal Caracol es el ‘doble’ de Martín Elías, r econocido artista vallenato que perdió la vida en un fuerte accidente automovilístico en el año 2017.

“¿Viste, Martín Elías? Problema tuyo si te dejamos ir, problema tuyo si estás aquí haciendo una presentación tan bonita, me encantó como cogiste esas notas altas, impresionante, eso fue muy bonito, afinado, con fuerza. Me gustó porque estuviste bien vallenato pero bien medido también, que siempre te he dicho que nunca te vayas solo por el lado de Diomedes aunque sí tiene.rasgos”, dijo Amparo Grisales en medio de una notable emoción.