Imitadora de Shakira rompió el silencio tras salir llorando del concierto en México: “Es doloroso”

Las mujeres ya no lloran World Tour es una de las giras más exitosas en lo que va corrido del año 2025 y Shakira ha llegado a algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica a reencontrarse con sus seguidores, quienes desde hace varias décadas la han apoyado en sus lanzamientos musicales y proyectos laborales.

Una de ella es Shakibecca, una de sus imitadoras y quien se ha destacado en las redes sociales por su gran parecido físico y su talento a la hora de interpretar, por lo que ha estado acompañándola en sus conciertos en México.

La artista venezolana no pudo desfilar en primera fila con la barranquillera. | Foto: Instagram @shakibecca

Sin embargo, en medio de las caminatas, en las que algunos de sus fans y creadores de contenido desfilan con ella frente a una de las tarimas, el equipo de Shakira le habría negado la posibilidad de hacerse en la parte del frente, situación que entristeció a la mujer que diariamente expresa su admiración por la artista.

En medio de una entrevista con Venga la alegría, la fan reveló: “Iba a caminar con La Loba, esperé todas las horas que nos dijeron que teníamos que esperar, me preparé, me fui de negro para no llamar la atención, pero obviamente, este es mi cabello, este es mi look, esta es mi cara, yo estoy maquillada, yo no tengo ningún tipo de prostética”.

No obstante, cuando los organizadores notaron su gran parecido con la barranquillera, le indicaron que debía ubicarse en una de las últimas filas.

“Yo empiezo a ver que me dicen ‘no te puedes tomar fotos con la gente cuando ya estés vestida con la ropa de la caminata’; además, se me acerca el staff de esa caminata y me dice que yo debía ponerme más atrás y que debía taparme con la capucha y buscar la manera de alejarme de donde estaba Shakira. Eso para un Shakifan es la cosa más triste que le puede pasar (…) Me perdí esa oportunidad por este parecido y eso es doloroso porque ese es mi orgullo más grande, parecerme a mi artista favorita desde niña”.

Manifestó que no tiene conocimiento de si la decisión fue tomada por la cantante, pero se vio bastante afectada por la situación: “No tengo manera de saber de quién fue la decisión, ahí estaba un equipo que era el encargado de organizar eso, pero yo, realmente, la cara de Shakira no la vi, ella no estaba ahí, entonces yo no puedo decir que fue una orden directa de Shakira, pero mi corazón me dice que no”.

@vengalaalegria ¿Está decepcionada? 😥 Shakibecca, fan de Shakira, afirma que el equipo de la cantante colombiana le negó la participación en su show.😫🫣 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. ♬ sonido original - Venga La Alegría

¿Por qué tomó la decisión de imitar a Shakira?

La mujer venezolana ha dado una gran cantidad de entrevistas en las que ha manifestado que siente una gran admiración por la cantante desde sus primeros años de vida, ya que desde el primer momento en el que escuchó una de sus canciones, se enamoró de su arte y de su trabajo.