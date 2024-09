“Imposible entrar en Colombia comunista”: cantante Amaury Gutiérrez denuncia que fue detenido en Cartagena; pospone shows en el país

Según el relato de Amaury Gutiérrez, Migración Colombia, en Cartagena, no les permitió la entrada al país ni a él ni a los integrantes de su equipo. “Nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente; únicamente con la que vinimos y directamente a Miami”, añadió el cantautor, quien indicó que no había vuelos disponibles de manera pronta a la ciudad de Miami.