Incómodo comentario de Maiker contra compañero en ‘La casa de los famosos 3′ despertó reacciones: “Con el cuerpo sucio”

El participante fue protagonista de un video, donde se le escucha hablarle de forma inesperada a un colega.

Redacción Gente
8 de febrero de 2026, 2:31 p. m.
Maiker en La casa de los famosos 3
Maiker en La casa de los famosos 3 Foto: La casa de los famosos 3

La casa de los famosos 3 sigue avanzando en la competencia, mostrando cómo las estrategias, juegos, dinámicas y alianzas dan frutos. Los participantes continúan demostrando su talento, su manera de mover las fichas y los enfrentamientos que llevan a cabo, desatando reacciones en el público.

Una de las que más dio de qué hablar fue Johanna Fadul, quien se ubicó como una de las participantes más polémicas de la temporada, debido a la actitud y estrategia con la que llegó. Su paso por el reality fue corto, enmarcado por un comentario racista que soltó a Campanita.

Esta situación llevó a que sus compañeros no se contuvieran, reprochando esta clase de actos innecesarios y groseros. Uno de los que se mostró incómodo y ofendido fue Maiker, quien siempre se fue contra la actriz por las palabras que dio en el posicionamiento.

Tras la expulsión de la artista de Sin senos sí hay paraíso, muchos usuarios se fijaron en los comportamientos del creador de contenido, quien fue radical por los comentarios que se lanzaron. En la transmisión del 24/7 se detallaron interacciones particulares, despertando indignación en más de uno.

Según quedó registrado en un video, los seguidores de La casa de los famosos 3 se mostraron molestos por una actitud que tuvo Maiker con uno de sus compañeros. El influencer fue captado cuando le habló de forma inesperada a Eidevin, quien estaba haciendo el desayuno con Alejandro Estrada.

El caleño indicó que no estaba de acuerdo con que su compañero se levantara y cocinara sin bañarse, pues era preparar los alimentos de los otros estando “sucio”. Aunque todo parecía una broma, el ambiente se tornó extraño y el actor no dudó en responderle.

No es de levantarse a cocinarle a gente con el cuerpo sucio; hay que bañarse primero”, dijo Maiker, mostrando un gesto de incomodidad.

“Eso le pasa a uno por sapo, por tener el desayuno temprano”, respondió Eidevin, mientras su compañero se dirigía a la máquina de café.

La respuesta del creador de contenido se basó en que solo estaba diciendo la verdad, por lo que no consideraba que esto fuera malo.

En redes sociales se pudo ver el alboroto que se desató, llevando a personas a criticarlo y manifestar el “fastidio” que sentían con la actitud.

“Donde fuera al contrario, dice que es racismo”; “Maiker ya se está pasando y está superseguro de que no lo van a nominar”; “Veo mucha prepotencia y altivez en Maiker, ¡desde que pasó lo de Johanna! ‘Ojalá lo bajaran de la nube’; “No me parece ese comentario. Hasta uno en su casa se levanta en pijama a alistar desayunos”; “Malagradecido, todavía le están cocinando”, entre otros comentarios.

