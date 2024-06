Integrante de BTS estrena canción en solitario; esto se sabe sobre la fecha y hora de lanzamiento

Sus canciones más exitosas hasta el momento son Dynamite, Not Today, Silver Spoon, I NEED U y Butter, las cuales suman miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming musicales como YouTube Music, Spotify, Deezer y Apple Music.

Sin embargo, en varias oportunidades, los famosos artistas han les han hecho saber a sus fans que, pese a que consideran a BTS como una fase muy importante dentro de sus carreras musicales, no piensan limitarse a lanzar temas en solitario y explorar nuevas oportunidades que les permitan seguir evolucionando.

‘Never let go’ estará disponible muy pronto en plataformas digitales

Por medio de sus redes sociales, el vocalista principal de BTS confirmó que el tema Never let go llegará muy pronto, pues millones de sus fans han estado preguntándose por la fecha de estreno, ya que desde hace algún tiempo están a la espera de la canción que promete convertirse en un hit a nivel internacional, como la mayoría de las canciones de la discografía en la que ha trabajado hasta ahora.